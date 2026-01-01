Неврологія: які симптоми потребують термінової консультації невролога і як сучасна діагностика допомагає виявити причину болю





Симптоми, при яких необхідна консультація невролога

Головний біль — найпоширеніша неврологічна скарга. Але не кожен головний біль однаковий. Біль напруги — тупий, стискаючий, двосторонній — найчастіше пов'язаний зі стресом і м'язовим спазмом. Мігрень — сильний односторонній пульсуючий біль, нерідко з нудотою, блюванням і підвищеною чутливістю до світла і звуку. Кластерний головний біль — надзвичайно інтенсивний, односторонній, з почервонінням ока і закладеністю носа на тому ж боці. Небезпечний «грімний» головний біль — раптовий, нечуваної інтенсивності — може бути ознакою субарахноїдального крововиливу і вимагає екстреної медичної допомоги.



Запаморочення і порушення рівноваги можуть свідчити як про доброякісне позиційне запаморочення (ДППЗ), так і про набагато серйозніші стани — транзиторну ішемічну атаку або інсульт. Оніміння і поколювання в кінцівках, м'язова слабкість, порушення координації рухів, зміна характеру ходи, зниження пам'яті і концентрації уваги — все це привід для неврологічної консультації. Особливо насторожливими симптомами є раптовий парез (слабкість) в руці або нозі, асиметрія обличчя, порушення мови і зору — класична тріада передвісників гострого порушення мозкового кровообігу, при яких рахунок іде на хвилини.



Найпоширеніші неврологічні захворювання і їхнє лікування

Остеохондроз і грижі міжхребцевих дисків — одні з найчастіших причин звернень до невролога. Защемлення нервових корінців проявляється болем у шиї, попереку або між лопатками з іррадіацією в руку або ногу (радикулопатія). Лікування залежить від стадії: від консервативної терапії (медикаменти, фізіотерапія, лікувальна гімнастика) до мінімально інвазивних і хірургічних методів при неефективності консервативного підходу.



Вегетосудинна дистонія, хронічний стрес і тривожні розлади — стани, що лежать на межі неврології і психіатрії, але первинно потрапляють на прийом саме до невролога: серцебиття, задишка, відчуття грудки в горлі, хронічна втома без органічної причини. Нейропатії — ураження периферичних нервів — можуть бути наслідком діабету, дефіциту вітамінів групи В, компресії нерва (синдром карпального каналу) або запального процесу. Прояви: оніміння, печіння, поколювання в кистях або стопах, зниження чутливості.



Які методи діагностики застосовує невролог

Клінічне неврологічне обстеження включає оцінку рефлексів, чутливості, м'язового тонусу і координації — це дозволяє лікарю локалізувати рівень ураження нервової системи ще до призначення інструментальних досліджень. МРТ головного і спинного мозку — золотий стандарт нейровізуалізації: дозволяє побачити пухлини, осередки демієлінізації, ішемічні зміни, грижі дисків з точністю до міліметра. Електроенцефалографія (ЕЕГ) — запис електричної активності мозку — незамінна при епілепсії і деяких порушеннях сну. Електронейроміографія (ЕНМГ) — оцінка провідності нервів і стану м'язів — дозволяє точно визначити рівень і характер ураження периферичної нервової системи.



Дізнатися більше про діагностичні можливості і записатися на консультацію можна через медичний центр Авіценна Мед — де невролог, МРТ і лабораторна діагностика доступні в одному місці.



Підсумок

Неврологічні симптоми рідко проходять самі по собі — вони або стабілізуються при правильному лікуванні, або прогресують при його відсутності. Рання діагностика і своєчасно розпочате лікування суттєво покращують прогноз при більшості неврологічних захворювань.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неврологічні захворювання — одна з найширших і найскладніших галузей медицини. Головний і спинний мозок, периферичні нерви, вегетативна нервова система — будь-яке порушення в цих структурах може проявлятися симптомами, які на перший погляд здаються несерйозними: головний біль, запаморочення, онімення пальців, порушення сну. Між тим за цими симптомами можуть стояти стани, що вимагають негайної медичної уваги. Записатися на прийом до невролога в Авіценна Мед можна без тривалого очікування — фахівець прийме вас у зручний час.Головний біль — найпоширеніша неврологічна скарга. Але не кожен головний біль однаковий. Біль напруги — тупий, стискаючий, двосторонній — найчастіше пов'язаний зі стресом і м'язовим спазмом. Мігрень — сильний односторонній пульсуючий біль, нерідко з нудотою, блюванням і підвищеною чутливістю до світла і звуку. Кластерний головний біль — надзвичайно інтенсивний, односторонній, з почервонінням ока і закладеністю носа на тому ж боці. Небезпечний «грімний» головний біль — раптовий, нечуваної інтенсивності — може бути ознакою субарахноїдального крововиливу і вимагає екстреної медичної допомоги.Запаморочення і порушення рівноваги можуть свідчити як про доброякісне позиційне запаморочення (ДППЗ), так і про набагато серйозніші стани — транзиторну ішемічну атаку або інсульт. Оніміння і поколювання в кінцівках, м'язова слабкість, порушення координації рухів, зміна характеру ходи, зниження пам'яті і концентрації уваги — все це привід для неврологічної консультації. Особливо насторожливими симптомами є раптовий парез (слабкість) в руці або нозі, асиметрія обличчя, порушення мови і зору — класична тріада передвісників гострого порушення мозкового кровообігу, при яких рахунок іде на хвилини.Остеохондроз і грижі міжхребцевих дисків — одні з найчастіших причин звернень до невролога. Защемлення нервових корінців проявляється болем у шиї, попереку або між лопатками з іррадіацією в руку або ногу (радикулопатія). Лікування залежить від стадії: від консервативної терапії (медикаменти, фізіотерапія, лікувальна гімнастика) до мінімально інвазивних і хірургічних методів при неефективності консервативного підходу.Вегетосудинна дистонія, хронічний стрес і тривожні розлади — стани, що лежать на межі неврології і психіатрії, але первинно потрапляють на прийом саме до невролога: серцебиття, задишка, відчуття грудки в горлі, хронічна втома без органічної причини. Нейропатії — ураження периферичних нервів — можуть бути наслідком діабету, дефіциту вітамінів групи В, компресії нерва (синдром карпального каналу) або запального процесу. Прояви: оніміння, печіння, поколювання в кистях або стопах, зниження чутливості.Клінічне неврологічне обстеження включає оцінку рефлексів, чутливості, м'язового тонусу і координації — це дозволяє лікарю локалізувати рівень ураження нервової системи ще до призначення інструментальних досліджень. МРТ головного і спинного мозку — золотий стандарт нейровізуалізації: дозволяє побачити пухлини, осередки демієлінізації, ішемічні зміни, грижі дисків з точністю до міліметра. Електроенцефалографія (ЕЕГ) — запис електричної активності мозку — незамінна при епілепсії і деяких порушеннях сну. Електронейроміографія (ЕНМГ) — оцінка провідності нервів і стану м'язів — дозволяє точно визначити рівень і характер ураження периферичної нервової системи.Дізнатися більше про діагностичні можливості і записатися на консультацію можна через медичний центр Авіценна Мед — де невролог, МРТ і лабораторна діагностика доступні в одному місці.Неврологічні симптоми рідко проходять самі по собі — вони або стабілізуються при правильному лікуванні, або прогресують при його відсутності. Рання діагностика і своєчасно розпочате лікування суттєво покращують прогноз при більшості неврологічних захворювань.

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