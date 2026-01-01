На захист України став ще у 2014-му: на війні загинув воїн з Волині Віктор Зенц

На війні загинув захисник Україниз Рудні.Про це повідомили у Рожищенській міській раді.У бою за Україну загинув 51-річний старший солдат, розвідник-далекомірник Віктор Костянтинович Зенц із села Рудня."На захист України Віктор став ще у 2014 році, коли добровільно вирушив до зони проведення антитерористичної операції. Він не бачив для себе іншого шляху, окрім як боронити рідну землю від ворога.Після участі в АТО та ООС повернувся додому, однак мирне життя тривало недовго. Усвідомлюючи свою відповідальність перед державою та народом, підписав контракт із Збройними Силами України й продовжив військову службу.Старший солдат, розвідник-далекомірник відділення управління командира дивізіону самохідного артилерійського дивізіону 63-ї окремої механізованої бригади до останнього подиху залишався вірним військовій присязі та українському народові.16 червня 2026 року Віктор Зенц загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Щурове Краматорського району Донецької області внаслідок удару ворожого FPV-дрона.Віктор Костянтинович мужньо боронив Україну, її свободу та незалежність, захищаючи мирне майбутнє кожного з нас. Його життя стало прикладом справжнього патріотизму, мужності та самопожертви заради Батьківщини", - йдеться в повідомленні.Траур за загиблим воїном триватиме з 19 по 21 червня 2026 року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.зазначається, що про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково."Висловлюємо щирі співчуття дружині, доньці Олександрі, мамі Валентині, рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого захисника. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у глибокій скорботі", - наголошують у громаді.