Командири мають знаходити можливості для ротацій на фронті раз на 60 днів, - Сирський





Про це повідомив Сирський, пише



"Командири зобов'язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей", - йдеться в повідомленні.



Про це він заявив, за підсумками першого півріччя 2026 року.



Так, повідомляється, що під час наради Сирський із військовими проаналізували питання щодо оперативної побудови бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях.



Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.



Перед цим у мережі набрала розголосу ситуація довкола бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж 8 місяців перебувають у вкрай складному становищі – на позиціях систематично немає їжі та питної води.



Після цього Генштаб заявив про звільнення командирів 14-ї бригади та 10 корпусу через приховування реального стану справ на фронті, втрату позицій і прорахунки в забезпеченні бійців.



Військова омбудсманка Ольга Решетилова в інтерв'ю "Українській правді" заявила, що дослідження Офісу військового омбудсмана показує, що після 40 днів на позиції людині стає байдуже, виживе вона, чи ні, тож таке тривале перебування військових на позиції не можна вважати ефективним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський заявив, що командири мають проводити ротації військових не рідше, ніж один раз на 60 днів.Про це повідомив Сирський, пише Українська правда "Командири зобов'язані знаходити можливості для проведення ротацій особового складу не рідше, ніж один раз на 60 днів. Це питання життя і здоров'я наших воїнів, їхньої боєздатності та справедливого ставлення до людей", - йдеться в повідомленні.Про це він заявив, за підсумками першого півріччя 2026 року.Так, повідомляється, що під час наради Сирський із військовими проаналізували питання щодо оперативної побудови бригад в обороні та надмірної тривалості перебування військовослужбовців на передових позиціях.Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.Перед цим у мережі набрала розголосу ситуація довкола бійців 14-ї бригади 2-го механізованого батальйону ЗСУ, які служать на Харківському напрямку. За словами рідних, військові вже впродовж 8 місяців перебувають у вкрай складному становищі – на позиціях систематично немає їжі та питної води.Після цього Генштаб заявив про звільнення командирів 14-ї бригади та 10 корпусу через приховування реального стану справ на фронті, втрату позицій і прорахунки в забезпеченні бійців.Військова омбудсманкав інтерв'ю "Українській правді" заявила, що дослідження Офісу військового омбудсмана показує, що після 40 днів на позиції людині стає байдуже, виживе вона, чи ні, тож таке тривале перебування військових на позиції не можна вважати ефективним.

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