Збитки - понад 1 мільйон: на Волині виявили два стихійні сміттєзвалища

Збитки - понад 1 мільйон: на Волині виявили два стихійні сміттєзвалища
Виявили 2 стихійні сміттєзвалища на території Маневицької громади. Збитки становлять понад 1 млн гривень.

Про це повідомили в Держекоінспекції Волині.

Під час проведення заходів, щодо виявлення та запобігання адміністративних правопорушень, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області - було виявлено виявлено 2 стихійні (несанкціоновані) сміттєзвалища на території Маневицької селищної ради.

У ході проведення заходів встановлено, що загальна площа виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ становить 13 000 м².

Для встановлення всіх обставин, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

Сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу становить понад 1 млн грн.

За засмічення земель передбачена відповідальність ст. 52 КУпАП - штраф до 1700 грн для громадян та до 3400 грн для посадових осіб.
Збитки - понад 1 мільйон: на Волині виявили два стихійні сміттєзвалища

За порушення вимог поводження з відходами ст. 82 КУпАП - штраф до 1360 грн для громадян та до 1700 грн для посадових осіб.
Збитки - понад 1 мільйон: на Волині виявили два стихійні сміттєзвалища

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Теги: Волинь, сміттєзвалища
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