Збитки - понад 1 мільйон: на Волині виявили два стихійні сміттєзвалища

Виявили 2 стихійні сміттєзвалища на території Маневицької громади. Збитки становлять понад 1 млн гривень.Про це повідомили в Держекоінспекції Волині.Під час проведення заходів, щодо виявлення та запобігання адміністративних правопорушень, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області - було виявлено виявлено 2 стихійні (несанкціоновані) сміттєзвалища на території Маневицької селищної ради.У ході проведення заходів встановлено, що загальна площа виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ становить 13 000 м².Для встановлення всіх обставин, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.Сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу становить понад 1 млн грн.За засмічення земель передбачена відповідальність ст. 52 КУпАП - штраф до 1700 грн для громадян та до 3400 грн для посадових осіб.За порушення вимог поводження з відходами ст. 82 КУпАП - штраф до 1360 грн для громадян та до 1700 грн для посадових осіб.