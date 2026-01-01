Збитки - понад 1 мільйон: на Волині виявили два стихійні сміттєзвалища
Сьогодні, 10:13
Виявили 2 стихійні сміттєзвалища на території Маневицької громади. Збитки становлять понад 1 млн гривень.
Про це повідомили в Держекоінспекції Волині.
Під час проведення заходів, щодо виявлення та запобігання адміністративних правопорушень, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області - було виявлено виявлено 2 стихійні (несанкціоновані) сміттєзвалища на території Маневицької селищної ради.
У ході проведення заходів встановлено, що загальна площа виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ становить 13 000 м².
Для встановлення всіх обставин, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
Сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу становить понад 1 млн грн.
За засмічення земель передбачена відповідальність ст. 52 КУпАП - штраф до 1700 грн для громадян та до 3400 грн для посадових осіб.
За порушення вимог поводження з відходами ст. 82 КУпАП - штраф до 1360 грн для громадян та до 1700 грн для посадових осіб.
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Про це повідомили в Держекоінспекції Волині.
Під час проведення заходів, щодо виявлення та запобігання адміністративних правопорушень, спеціалістами Державної екологічної інспекції у Волинській області - було виявлено виявлено 2 стихійні (несанкціоновані) сміттєзвалища на території Маневицької селищної ради.
У ході проведення заходів встановлено, що загальна площа виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ становить 13 000 м².
Для встановлення всіх обставин, на місце події було викликано слідчо-оперативну групу.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
Сума збитків, завданих навколишньому природному середовищу становить понад 1 млн грн.
За засмічення земель передбачена відповідальність ст. 52 КУпАП - штраф до 1700 грн для громадян та до 3400 грн для посадових осіб.
За порушення вимог поводження з відходами ст. 82 КУпАП - штраф до 1360 грн для громадян та до 1700 грн для посадових осіб.
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