Сирський оголосив про провал масштабного наступу Росії





Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє



Головком підбив підсумки першого півріччя 2026 року у війні проти Росії.



"Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім", - наголосив Сирський.



За його словами, українські воїни не лише продовжують оборонну операцію, а й також проводять активні дії та утримують оперативну ініціативу.



Головнокомандувач наголосив, що співвідношення штурмових дій ЗСУ до дій армії РФ наразі становить близько 40:60.



Окрім того, темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.



Сирський також зауважив, що середньомісячні втрати ворога вбитими і пораненими сягають близько 32 тисяч військових. Таким чином Україна успішно реалізує стратегію виснаження РФ.



"За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись", - пояснив Сирський.



Раніше РБК-Україна писало, що головком ЗСУ підбив підсумки ударів по армії РФ у червні, а також розкрив втрати ворога.



Попри це, за словами Сирського, говорити про перелом у війні з Росією ще зарано.



Також нещодавно головнокомандувач назвав пріоритети фронтової медицини. Він підтвердив, що в Україні масштабують успішний експеримент із порятунку поранених на полі бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2026 році Росія намагалася провести ще один масштабний наступ на українському фронті. Проте ворог не досяг жодної з поставлених цілей.Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, повідомляє РБК-Україна з посиланням його допис у Telegram.Головком підбив підсумки першого півріччя 2026 року у війні проти Росії."Противник намагався розгорнути масштабний наступ, однак фактично не зміг досягти жодної з поставлених цілей, попри майже подвійну перевагу в особовому складі та техніці. Якщо раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то нині таких напрямків залишилося максимум шість-сім", - наголосив Сирський.За його словами, українські воїни не лише продовжують оборонну операцію, а й також проводять активні дії та утримують оперативну ініціативу.Головнокомандувач наголосив, що співвідношення штурмових дій ЗСУ до дій армії РФ наразі становить близько 40:60.Окрім того, темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі.Сирський також зауважив, що середньомісячні втрати ворога вбитими і пораненими сягають близько 32 тисяч військових. Таким чином Україна успішно реалізує стратегію виснаження РФ."За темпами просування сторони фактично наблизилися до паритету. Зберігається стійка тенденція щодо збільшення співвідношення території, яка звільняється Силами оборони України до тих ділянок, де ворогу вдається просуватись", - пояснив Сирський.Раніше РБК-Україна писало, що головком ЗСУ підбив підсумки ударів по армії РФ у червні, а також розкрив втрати ворога.Попри це, за словами Сирського, говорити про перелом у війні з Росією ще зарано.Також нещодавно головнокомандувач назвав пріоритети фронтової медицини. Він підтвердив, що в Україні масштабують успішний експеримент із порятунку поранених на полі бою.

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