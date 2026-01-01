Місяці невідомості: “на щиті” повернеться Герой з Луцької громади Леонід Матвійчук
Сьогодні, 08:20
Додому “на щиті” повернеться захисник Леонід Матвійчук з Луцької громади.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Матвійчук Леонід Павлович (16.10.1973 року народження) загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Нікольський Курської області російської федерації", - йдеться у повідомленні.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника.
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Матвійчук Леонід Павлович (16.10.1973 року народження) загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Нікольський Курської області російської федерації", - йдеться у повідомленні.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника.
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Коментарі 1
Виправте помилку в заголовку!! Вже слово ГЕРОЙ не можете без помилок написати?!?!
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