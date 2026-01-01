Місяці невідомості: “на щиті” повернеться Герой з Луцької громади Леонід Матвійчук

Леонід Матвійчук з Луцької громади.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Матвійчук Леонід Павлович (16.10.1973 року народження) загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Нікольський Курської області російської федерації", - йдеться у повідомленні.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника.





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