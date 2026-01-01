Отруєння луцьких випускників на Закарпатті: що відомо про їхній стан. ВІДЕО

учнів Луцького ліцею №11 опинилися у Волинській інфекційній лікарні.



Що відомо про їхній стан та що могло стати причиною отруєння — у матеріалі



Дев'ятеро дітей і четверо дорослих потрапили до Волинської обласної інфекційної лікарні з діагнозом "норовірусна інфекція", розповіла медична директорка Ірина Капустіна. Усі вони перед цим відпочивали в готелі "Мараморош" що в селі Шаян, на Хустщині.



"До нас вони потрапили в понеділок. Перші пацієнти — дві дитини і дві їхні мами — прийшли до нас об 11-й годині. З їхніх слів, вони всі святкували випускний у селі Шаян Закарпатської області, в одному з приватних готелів. Коли вони вирушили додому, у багатьох із них — і в дорослих, і в дітей — почали з'являтися симптоми: блювання, нудота, лихоманка", — розповіла медична директорка.



Наразі, зі слів лікарки-інфекціоністки Ірини Капустіної, усі пацієнти у задовільному стані і готуються до виписки.



Після цього у готелі, де відпочивали туристи, епідеміологічне обстеження провели працівники Хустської філії державної установи "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб".



"Я вам скажу, що судячи з меню, яке мали діти, з продуктів залишилася лише сметана, але вона фабрична. Інших продуктів, які вони вживали, вже не залишилося, адже вони були там ще 5 липня, а ми приїхали 7-го. Ми взяли воду на аналіз. У них є вода центральна, яка проходить через весь Шаян, є власний шахтний колодязь і басейн. Ми відібрали проби води всюди: із шахтного колодязя, про який кажуть, що там вода технічна й використовується лише для прибирання. На всіх кранах було написано, що вода непридатна для вживання. Через дві години проби доставили до "Центру профілактики хвороб" на дослідження", — сказала директорка центру Магдалина Караслай.



Лікарка каже, що норовірусна інфекція зазвичай минає швидко. Головне – не допустити зневоднення. Цей вірус здебільшого передається контактно-побутовим шляхом.



"Це може статися через забруднену норовірусом воду. Також якщо людина, яка, наприклад, готує їжу, заражена норовірусом, то велика ймовірність, що вона заразить усіх, для кого готувала. Заразитися можна через дверні ручки, доторкання до різних поверхонь, уживання некип'яченої води або якщо всі п'ють з однієї пляшки", додала Ірина Капустіна.



Батьки випускників коментувати ситуацію відмовилися. Зі слів заступниці директора луцького ліцею №11 Ірини Сидорчук, класна керівниця, яка супроводжувала дітей під час поїздки, зараз перебуває у відпустці. Зв’язатися з нею Суспільному не вдалося.



Кореспондентам Суспільного вдалось поспілкуватись з власником готелю "Мараморош" Павлом Яковлєвим. Він не заперечив інцидент, що трапився, проте каже: дізнався про це від поліції і що потерпілі з ними не контактували. Водночас Яковлєв повідомив, що вони усувають недоліки у дотриманні санітарних норм і посилюють контроль за їх дотриманням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після поїздки на Закарпаття частинаЩо відомо про їхній стан та що могло стати причиною отруєння — у матеріалі Суспільного Дев'ятеро дітей і четверо дорослих потрапили до Волинської обласної інфекційної лікарні з діагнозом "норовірусна інфекція", розповіла медична директорка. Усі вони перед цим відпочивали в готелі "Мараморош" що в селі Шаян, на Хустщині."До нас вони потрапили в понеділок. Перші пацієнти — дві дитини і дві їхні мами — прийшли до нас об 11-й годині. З їхніх слів, вони всі святкували випускний у селі Шаян Закарпатської області, в одному з приватних готелів. Коли вони вирушили додому, у багатьох із них — і в дорослих, і в дітей — почали з'являтися симптоми: блювання, нудота, лихоманка", — розповіла медична директорка.Наразі, зі слів лікарки-інфекціоністки Ірини Капустіної, усі пацієнти у задовільному стані і готуються до виписки.Після цього у готелі, де відпочивали туристи, епідеміологічне обстеження провели працівники Хустської філії державної установи "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб"."Я вам скажу, що судячи з меню, яке мали діти, з продуктів залишилася лише сметана, але вона фабрична. Інших продуктів, які вони вживали, вже не залишилося, адже вони були там ще 5 липня, а ми приїхали 7-го. Ми взяли воду на аналіз. У них є вода центральна, яка проходить через весь Шаян, є власний шахтний колодязь і басейн. Ми відібрали проби води всюди: із шахтного колодязя, про який кажуть, що там вода технічна й використовується лише для прибирання. На всіх кранах було написано, що вода непридатна для вживання. Через дві години проби доставили до "Центру профілактики хвороб" на дослідження", — сказала директорка центру Магдалина Караслай.Лікарка каже, що норовірусна інфекція зазвичай минає швидко. Головне – не допустити зневоднення. Цей вірус здебільшого передається контактно-побутовим шляхом."Це може статися через забруднену норовірусом воду. Також якщо людина, яка, наприклад, готує їжу, заражена норовірусом, то велика ймовірність, що вона заразить усіх, для кого готувала. Заразитися можна через дверні ручки, доторкання до різних поверхонь, уживання некип'яченої води або якщо всі п'ють з однієї пляшки", додала Ірина Капустіна.Батьки випускників коментувати ситуацію відмовилися. Зі слів заступниці директора луцького ліцею №11 Ірини Сидорчук, класна керівниця, яка супроводжувала дітей під час поїздки, зараз перебуває у відпустці. Зв’язатися з нею Суспільному не вдалося.Кореспондентам Суспільного вдалось поспілкуватись з власником готелю "Мараморош". Він не заперечив інцидент, що трапився, проте каже: дізнався про це від поліції і що потерпілі з ними не контактували. Водночас Яковлєв повідомив, що вони усувають недоліки у дотриманні санітарних норм і посилюють контроль за їх дотриманням.

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