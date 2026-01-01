Українців попередили про небезпечні виплати за відключення світла: що варто знати

У соціальних мережах почали масово поширювати фейкові повідомлення про нарахування грошових виплат через тривалі відключення електроенергії. Громадянам пропонують перейти за спеціальним посиланням, щоб нібито оформити заявку на отримання цієї компенсації.Про це повідомили в Національній поліції України.«Важливо розуміти — це чергова шахрайська маніпуляція з метою заволодіння коштами довірливих громадян», — зазначили правоохоронці.Також у поліції додали, що ці посилання зазвичай ведуть на фішингові (підроблені) сайти. Головне завдання таких ресурсів — виманити у користувача конфіденційні банківські дані, зокрема логін і пароль від інтернет-банкінгу, повний номер картки, термін її дії, CVV- та PIN-коди, а також номер телефона.Отримавши цю інформацію, зловмисники отримують доступ до рахунків і викрадають гроші. Щоб не потрапити до пастки шахраїв, у поліції закликають дотримуватися таких правил безпеки:- не переходити за підозрілими посиланнями з будь-яких повідомлень чи публікацій;- завжди перевіряти будь-яку інформацію про виплати через офіційні джерела;- нікому й за жодних умов не повідомляти паролі від банкінгу, а також PIN- і CVV-коди своїх платіжних карток.Якщо людина все ж стала жертвою кіберзлочинців і втратила кошти, їй необхідно негайно повідомити про це підрозділи кіберполіції, заповнивши спеціальну форму на офіційному сайті відомства.Нагадаємо, шахраї продовжують вигадувати нові способи крадіжки грошей з банківських карток. Цього разу вони використовують звичайну нейлонову нитку, яка дозволяє заблокувати картку в банкоматі, дізнатися PIN-код власника, а потім отримати доступ до його рахунку.