Місяці невідомості: “на щиті” повернеться Геой з Луцької громади Леонід Матвійчук

Місяці невідомості: “на щиті” повернеться Геой з Луцької громади Леонід Матвійчук
Додому “на щиті” повернеться захисник Леонід Матвійчук з Луцької громади.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

"Матвійчук Леонід Павлович (16.10.1973 року народження) загинув 8 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Нікольський Курської області російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким захисника.


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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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Коментарі 1
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Виправте помилку в заголовку!! Вже слово ГЕРОЙ не можете без помилок написати?!?!
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