Курс валют на 10 липня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України оприлюднив курс валют на п’ятницю, 10 липня.
Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,51 грн. Змінилися й показники євро та злотого: зросли на 18 і 4 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,51 (+4 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,87 (+18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (+4 коп.).
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Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки та становить 44,51 грн. Змінилися й показники євро та злотого: зросли на 18 і 4 копійки відповідно.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 44,51 (+4 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,87 (+18 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (+4 коп.).
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