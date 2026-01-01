10 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження завідувачка відділу регіональної лабораторії Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів(на фото), керівник відділу маркетингу ПрАТ «ЛДБК»та засновник Луцького радіоВір'яни вшанують пам'ять Преподобного Антонія Києво-Печерського.Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, ​​Степан.Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров'я, радості від життя і достатку.В цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов'язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.Помер 28 листопада 2005 року.10 липня 1949 року відкрито літературно-меморіальний музей у Колодяжному.А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови голови Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.10 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергетичної незалежності. Його мета призводить до підвищеної обізнаності про альтернативні та стійкі форми енергії. В цей день ми розглядаємо важливість ефективного управління енергією та стимулюємо зусилля щодо ресурсів для майбутніх поколінь.