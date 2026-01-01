10 липня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження завідувачка відділу регіональної лабораторії Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Лариса Голембовська (на фото), керівник відділу маркетингу ПрАТ «ЛДБК» Ірина Кушпель та засновник Луцького радіо Сашко Бугаєнко.
Вір'яни вшанують пам'ять Преподобного Антонія Києво-Печерського.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров'я, радості від життя і достатку.
В цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.
Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов'язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.
З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.
Помер 28 листопада 2005 року.
10 липня 1949 року відкрито літературно-меморіальний музей у Колодяжному.
А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови голови Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.
10 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергетичної незалежності. Його мета призводить до підвищеної обізнаності про альтернативні та стійкі форми енергії. В цей день ми розглядаємо важливість ефективного управління енергією та стимулюємо зусилля щодо ресурсів для майбутніх поколінь.
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Вір'яни вшанують пам'ять Преподобного Антонія Києво-Печерського.
Іменинники сьогоднішнього дня – Олександр, Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Петро, Степан.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров'я, радості від життя і достатку.
В цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.
Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов'язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.
З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.
Помер 28 листопада 2005 року.
10 липня 1949 року відкрито літературно-меморіальний музей у Колодяжному.
А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови голови Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.
10 липня в Україні і світі святкують Всесвітній день енергетичної незалежності. Його мета призводить до підвищеної обізнаності про альтернативні та стійкі форми енергії. В цей день ми розглядаємо важливість ефективного управління енергією та стимулюємо зусилля щодо ресурсів для майбутніх поколінь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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