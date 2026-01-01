Зеленський про удар по Вишневому: «прилетіло» по складу «Укроборонпрому», будуть звільнення

Зеленський про удар по Вишневому: «прилетіло» по складу «Укроборонпрому», будуть звільнення
У Вишневому в ніч проти 6 липня російські окупанти атакували склад боєприпасів одного з підприємств "Укроборонпрому".

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Голова держави зазначив, що у Вишневому був склад боєприпасів, по якому вдарили росіяни. Через це постраждала велика кількість людей, також були загиблі.

За словами Зеленського, він отримав всю інформацію щодо розслідування від Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Офісу генпрокурора. Вже відкрито кримінальне провадження.

"Винних буде притягнуто до кримінальної відповідальності і, безумовно, буде звільнено з "Укроборонпрому", тому що склад був одного з підприємств "Укроборонпрому", - запевнив президент.

Удар по Вишневому

Нагадаємо, під час масованого удару по Україні в ніч проти 6 липня росіяни атакували Вишневе Київської області. Після обстрілу там пролунали повторні вибухи.

Як з'ясувалося, у місті внаслідок атаки та повторної детонації було знищено п'ять вулиць. Частину мешканців евакуювали. Також було зафіксовано сильне забруднення повітря.

Станом на сьогодні відомо, що дев'ятеро людей загинули, ще 18 - постраждали.

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Теги: війна, росія, Путін
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