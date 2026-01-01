На Світязі шахраї продають чуже житло: як туристів ошукують через фейкові сторінки





Про це Суспільному розповіли власники помешкань на Ярослав Юрченко.



Власниця садиби на Світязі Людмила Ганжала каже: про шахрайську сторінку дізналася випадково. За її словами, спершу навіть подумала, що побачила рекламу власного котеджу.



"Я була шокована. Спочатку подумала: "О, такий самий котедж, як у нас". А потім дивлюся — інша людина, інший номер телефону. Одразу зробила скріншот і відправила чоловікові та доньці", — розповіла жінка.



Її чоловік Павло показує сторінку у TikTok, де опублікували відео їхнього помешкання, вказали чужий номер телефону та пропонували бронювання.



"Це просто шахрай. Взяв відео, виставив його і продає, живе на передоплатах", — каже власник садиби.



За словами подружжя, вони вже близько десяти років офіційно приймають туристів на Світязі, мають постійних клієнтів і ведуть власні сторінки у соцмережах. Коли залишили під фейковим оголошенням коментарі із попередженням про шахрайство, їх заблокували.



Павло Ганжала закликає туристів уважно перевіряти інформацію перед бронюванням.



"Хочу застерегти людей: коли бронюєте, перевіряйте, де садиба зареєстрована. Шкода людей. Не так легко зараз заробляються гроші, щоб віддавати їх шахраям", — говорить чоловік.



З подібною ситуацією зіткнулася і підприємиця Наталя Озімок. Вона розповіла, що її садиба на липень уже повністю заброньована, однак шахраї розмістили відео будинку на своїй сторінці та продовжували приймати заявки від туристів.



"Чотири дні тому мені зателефонував хлопець і сказав, що вже переказав нам передоплату — 3500 гривень. Я перевірила записи й відповіла, що такого бронювання у нас немає. Потім звірили номер телефону і стало зрозуміло, що це були шахраї", — розповіла жінка.



За її словами, постраждалі звернулися до кіберполіції, триває розслідування.



Туристи, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, що намагаються бронювати житло лише у перевірених власників або за рекомендаціями.



Заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Ярослав Юрченко розповів, що такі схеми є сезонними й активізуються саме влітку.



За його словами, перед бронюванням варто перевіряти оголошення на різних ресурсах, звертати увагу на відгуки, історію сторінки та не поспішати перераховувати передоплату.



Якщо ж гроші вже переказали, діяти потрібно якнайшвидше.



"У першу чергу потрібно поскаржитися на оголошення, де людина знайшла інформацію. Крім цього, звернутися до банку із проханням заблокувати картковий або банківський рахунок, на який були перераховані кошти. І третій етап — звернутися до Національної поліції", — зазначив Ярослав Юрченко.



У кіберполіції також радять власникам садиб, які виявили у мережі фейкові оголошення з їхніми фотографіями чи відео, одразу скаржитися адміністраторам платформ, де розміщений такий контент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Шахраї використовують відео та фотографії реальних садиб на Шацьких озерах, створюють фейкові сторінки у соцмережах і виманюють у туристів передоплату за неіснуюче бронювання. Від таких схем потерпають і власники садиб, чиї матеріали використовують без дозволу, і туристи, які переказують гроші.Про це Суспільному розповіли власники помешкань на Світязі та представник кіберполіції ВолиніВласниця садиби на Світязікаже: про шахрайську сторінку дізналася випадково. За її словами, спершу навіть подумала, що побачила рекламу власного котеджу."Я була шокована. Спочатку подумала: "О, такий самий котедж, як у нас". А потім дивлюся — інша людина, інший номер телефону. Одразу зробила скріншот і відправила чоловікові та доньці", — розповіла жінка.Її чоловікпоказує сторінку у TikTok, де опублікували відео їхнього помешкання, вказали чужий номер телефону та пропонували бронювання."Це просто шахрай. Взяв відео, виставив його і продає, живе на передоплатах", — каже власник садиби.За словами подружжя, вони вже близько десяти років офіційно приймають туристів на Світязі, мають постійних клієнтів і ведуть власні сторінки у соцмережах. Коли залишили під фейковим оголошенням коментарі із попередженням про шахрайство, їх заблокували.Павло Ганжала закликає туристів уважно перевіряти інформацію перед бронюванням."Хочу застерегти людей: коли бронюєте, перевіряйте, де садиба зареєстрована. Шкода людей. Не так легко зараз заробляються гроші, щоб віддавати їх шахраям", — говорить чоловік.З подібною ситуацією зіткнулася і підприємиця Наталя Озімок. Вона розповіла, що її садиба на липень уже повністю заброньована, однак шахраї розмістили відео будинку на своїй сторінці та продовжували приймати заявки від туристів."Чотири дні тому мені зателефонував хлопець і сказав, що вже переказав нам передоплату — 3500 гривень. Я перевірила записи й відповіла, що такого бронювання у нас немає. Потім звірили номер телефону і стало зрозуміло, що це були шахраї", — розповіла жінка.За її словами, постраждалі звернулися до кіберполіції, триває розслідування.Туристи, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть, що намагаються бронювати житло лише у перевірених власників або за рекомендаціями.Заступник начальника відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Ярослав Юрченко розповів, що такі схеми є сезонними й активізуються саме влітку.За його словами, перед бронюванням варто перевіряти оголошення на різних ресурсах, звертати увагу на відгуки, історію сторінки та не поспішати перераховувати передоплату.Якщо ж гроші вже переказали, діяти потрібно якнайшвидше."У першу чергу потрібно поскаржитися на оголошення, де людина знайшла інформацію. Крім цього, звернутися до банку із проханням заблокувати картковий або банківський рахунок, на який були перераховані кошти. І третій етап — звернутися до Національної поліції", — зазначив Ярослав Юрченко.У кіберполіції також радять власникам садиб, які виявили у мережі фейкові оголошення з їхніми фотографіями чи відео, одразу скаржитися адміністраторам платформ, де розміщений такий контент.

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