У громаді біля Луцька ввели карантин через нашестя американського білого метелика





Як розповіла журналістам Катерина Сухомлін, американський білий метелик — це шкідник, який уражує дуже широкий спектр дерев.



«Його гусінь живиться листям, і в цей перелік належить близько 300 видів. На Волині він дуже сильно уражує клен ясенолистий — теж інвазивний вид.



Крім того, він уражує плодові дерева, наприклад, яблуні, через що погіршується врожай. Також страждає естетика міста, де ростуть ці клени, оскільки це виглядає дуже непривабливо».



За словами науковиці, американський білий метелик не є новим явищем для регіону, просто його чисельність періодично коливається:



«Він у нас є вже давно. Просто періодично збільшується або зменшується його чисельність. Зараз якраз період розмноження, активна гусінь старших віків, яку всі бачать. Вона починає об'їдати дерева, утворюючи великі павутинні гнізда».



Вона додала, що дорослі особини ведуть нічний спосіб життя, їх практично не видно, якщо не використовувати спеціальні пастки, а от стадія гусені в літній період найбільш помітна через наслідки її життєдіяльності.



На розвиток шкідника суттєво впливають кліматичні фактори: як сильна спека, так і різкі зміни температурних режимів коригують темпи його життєдіяльності.



«Велика спека пригнічує розвиток будь-яких живих організмів. Оптимальна температура для метеликів становить приблизно 20–25 градусів тепла. Все, що нижче або вище, уповільнює їхній розвиток, але не припиняє його. Похолодання також уповільнює процеси, тому фаза личинки просто стає тривалішою», — пояснила Катерина Сухомлін.



У відділі екології луцької міської ради розповіли, що нині у громаді та у місті не було зафіксовано появи американського білого метелика. Проте у Боратинській громаді його виявили приблизно тиждень тому. У коментарі для журналістів ВСН заступник начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета розповів:



«Наразі в Боратинській територіальній громаді встановлено карантин, проте в Луцькій територіальній громаді ситуація спокійна — на цей момент ми не фіксуємо поширення цього метелика».



У 2025 році луцька міська рада виділила 100 тисяч гривень на боротьбу із цим шкідником. Знищення гусениць білого американського метелика відбувається шляхом обрізанням та знищенням заражених гілок.



Нині у луцькій громаді ситуація стабільна. У місті не було зафіксовано нашестя гусениці американського білого метелика. Проте відповідні служби здійснюють моніторинг ситуації і у разі виявлення буде введено відповідні заходи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині зафіксували активність американського білого метелика, через це в одній громаді області ввели карантин. Тим часом у Луцькій міській територіальній громаді нашестя комах нині не спостерігається, проте профільні служби посилили моніторинг та виділили кошти на боротьбу з інвазивним видом.Як розповіла журналістам ВСН доктор біологічних наук, завідувач кафедри зоології ВНУ імені Лесі Українки, американський білий метелик — це шкідник, який уражує дуже широкий спектр дерев.«Його гусінь живиться листям, і в цей перелік належить близько 300 видів. На Волині він дуже сильно уражує клен ясенолистий — теж інвазивний вид.Крім того, він уражує плодові дерева, наприклад, яблуні, через що погіршується врожай. Також страждає естетика міста, де ростуть ці клени, оскільки це виглядає дуже непривабливо».За словами науковиці, американський білий метелик не є новим явищем для регіону, просто його чисельність періодично коливається:«Він у нас є вже давно. Просто періодично збільшується або зменшується його чисельність. Зараз якраз період розмноження, активна гусінь старших віків, яку всі бачать. Вона починає об'їдати дерева, утворюючи великі павутинні гнізда».Вона додала, що дорослі особини ведуть нічний спосіб життя, їх практично не видно, якщо не використовувати спеціальні пастки, а от стадія гусені в літній період найбільш помітна через наслідки її життєдіяльності.На розвиток шкідника суттєво впливають кліматичні фактори: як сильна спека, так і різкі зміни температурних режимів коригують темпи його життєдіяльності.«Велика спека пригнічує розвиток будь-яких живих організмів. Оптимальна температура для метеликів становить приблизно 20–25 градусів тепла. Все, що нижче або вище, уповільнює їхній розвиток, але не припиняє його. Похолодання також уповільнює процеси, тому фаза личинки просто стає тривалішою», — пояснила Катерина Сухомлін.У відділі екології луцької міської ради розповіли, що нині у громаді та у місті не було зафіксовано появи американського білого метелика. Проте у Боратинській громаді його виявили приблизно тиждень тому. У коментарі для журналістів ВСН заступник начальника відділу екології Луцької міської радирозповів:«Наразі в Боратинській територіальній громаді встановлено карантин, проте в Луцькій територіальній громаді ситуація спокійна — на цей момент ми не фіксуємо поширення цього метелика».У 2025 році луцька міська рада виділила 100 тисяч гривень на боротьбу із цим шкідником. Знищення гусениць білого американського метелика відбувається шляхом обрізанням та знищенням заражених гілок.Нині у луцькій громаді ситуація стабільна. У місті не було зафіксовано нашестя гусениці американського білого метелика. Проте відповідні служби здійснюють моніторинг ситуації і у разі виявлення буде введено відповідні заходи.

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