Громада вимагає від влади пояснень і документів: скандал навколо свинокомплексу на Любомльщині набирає обертів





Як повідомила у соцмережах Наталія Шум, 7 липня ініціативна група офіційно зареєструвала у Любомльській міській раді запит на отримання публічної інформації. Документ подали відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», передає



За словами авторів звернення, метою запиту є отримання повної інформації про дозвільні документи та процедури, пов’язані з реалізацією проєкту будівництва свинокомплексу. Таким чином, протест, як зазначають представники ініціативної групи, перейшов у юридичну площину.



У запиті громада просить надати всю документацію, пов’язану з процедурою громадського обговорення проєкту, проведенням громадських слухань, розглядом колективного звернення жителів та обліком зібраних підписів проти будівництва свинокомплексу.



За інформацією зі сторінки Наталії Шум, станом на сьогодні ініціативна група зібрала майже 5 тисяч підписів проти будівництва свинокомплексу. До міської ради вже подали 3580 оригінальних підписів, оформлених на 60 аркушах.



Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», орган місцевого самоврядування має надати відповідь на запит протягом п’яти робочих днів. Представники громади зазначають, що очікують офіційну відповідь до 14 липня.



Нагадаємо, раніше журналісти детально аналізували проєкт будівництва свинарського комплексу поблизу села Городнє. Згідно з документацією, підприємство планують розмістити на території майже 18 гектарів із одночасним утриманням до 18 тисяч свиней та річною потужністю 54 тисячі голів.



Хоча розробники запевняють, що комплекс відповідатиме екологічним нормам, місцеві жителі побоюються можливих викидів аміаку, сірководню, метану та інших речовин, неприємних запахів, ризику забруднення підземних вод через утилізацію значних обсягів гною, а також збільшення руху великогабаритного транспорту й навантаження на дороги. Саме ці ризики стали основною причиною протестів громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ініціативна група жителів Любомльської громади, яка виступає проти будівництва свинарського комплексу поблизу села Городнє, перевела протест у правову площину. До Любомльської міської ради зареєстрували запит на отримання публічної інформації, у якому вимагають надати документи щодо процедури громадського обговорення проєкту та розгляду колективного звернення мешканців.Як повідомила у соцмережах, 7 липня ініціативна група офіційно зареєструвала у Любомльській міській раді запит на отримання публічної інформації. Документ подали відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», передає БУГ За словами авторів звернення, метою запиту є отримання повної інформації про дозвільні документи та процедури, пов’язані з реалізацією проєкту будівництва свинокомплексу. Таким чином, протест, як зазначають представники ініціативної групи, перейшов у юридичну площину.У запиті громада просить надати всю документацію, пов’язану з процедурою громадського обговорення проєкту, проведенням громадських слухань, розглядом колективного звернення жителів та обліком зібраних підписів проти будівництва свинокомплексу.За інформацією зі сторінки Наталії Шум, станом на сьогодні ініціативна група зібрала майже 5 тисяч підписів проти будівництва свинокомплексу. До міської ради вже подали 3580 оригінальних підписів, оформлених на 60 аркушах.Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», орган місцевого самоврядування має надати відповідь на запит протягом п’яти робочих днів. Представники громади зазначають, що очікують офіційну відповідь до 14 липня.Нагадаємо, раніше журналісти детально аналізували проєкт будівництва свинарського комплексу поблизу села Городнє. Згідно з документацією, підприємство планують розмістити на території майже 18 гектарів із одночасним утриманням до 18 тисяч свиней та річною потужністю 54 тисячі голів.Хоча розробники запевняють, що комплекс відповідатиме екологічним нормам, місцеві жителі побоюються можливих викидів аміаку, сірководню, метану та інших речовин, неприємних запахів, ризику забруднення підземних вод через утилізацію значних обсягів гною, а також збільшення руху великогабаритного транспорту й навантаження на дороги. Саме ці ризики стали основною причиною протестів громади.

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