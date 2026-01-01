У місті на Волині мешканці під’їзду будинку жили два місяці без газу: подробиці

У Ковелі мешканців одного з під’їздів будинку на вулиці Володимира Кияна, 49 два місяці жили без газопостачання.Причиною відключення стала ситуація в одній із квартир, де було зафіксовано задимлення. Власниця помешкання не допустила працівників газової служби для огляду та з’ясування причин, тому, керуючись вимогами безпеки, фахівці були змушені відключити стояк від системи газопостачання, пише Ковельська міська рада.Упродовж тривалого часу вирішити проблему не вдавалося: жінка не погоджувалася впустити до своєї квартири ні спеціалістів газової служби, ні комунальників, ні рятувальників ДСНС, ні поліцейських. Заручниками такої ситуації стали мешканці цілого під’їзду, які були позбавлені газопостачання.Цього понеділка жінка прийшла на особистий прийом до міського голови Ігоря Чайки, щоб обговорити низку питань, пов’язаних із ремонтом квартири та інженерних мереж. Під час спілкування все ж вдалося домовитися про візит міського голови разом зі спеціалістом газової служби.Після обстеження представники Ковельського відділення Волинської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомили, що найближчим часом газопостачання буде відновлено. Відтак мешканці чотирьох квартир знову матимуть газ для побутових потреб.