Чи очікувати магнітні бурі 10 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
У п’ятницю, 10 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу В та два спалахи класу М, найбільший з яких — М1,5.
Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу В та два спалахи класу М, найбільший з яких — М1,5.
Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи очікувати магнітні бурі 10 липня: прогноз
Сьогодні, 01:30
10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський про удар по Вишневому: «прилетіло» по складу «Укроборонпрому», будуть звільнення
09 липня, 23:19