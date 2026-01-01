Чи очікувати магнітні бурі 10 липня: прогноз

У п’ятницю, 10 липня 2026 року, прогнозують низьку магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 3,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.За даними Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу В та два спалахи класу М, найбільший з яких — М1,5.Очікується, що у п’ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня. Сонячна активність буде низькою з невеликою ймовірністю спалахів М-класу.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – зазначають у повідомленні.