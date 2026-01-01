Чи очікувати магнітні бурі 24 липня: прогноз

У п'ятницю, 24 липня 2026 року, прогнозують середню магнітну активність.Як повідомляють в meteoagent, на Землі очікується сонячна активність із К-індексом 4,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.За даними Meteoprog, магнітосфера Землі буде у збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується.У п'ятницю геомагнітне поле буде від нестабільного рівня до рівня слабкого штрорму. Сонячна активність – низькою.“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться у повідомленні.