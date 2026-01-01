24 липня на Волині: гортаючи календар

24 липня відзначає свій 75-річний ювілей— голова Президії Волинської обласної організації інвалідів війни Збройних Сил та учасників бойових дій.75 років — це поважний ювілей, «діамантова осінь» життя. Щиро бажаємо міцного здоров’я, душевного спокою, мирного неба, добробуту та затишку. Нехай кожен день буде наповнений радістю, турботою рідних і близьких, а оптимізм, життєва мудрість та незламність духу допомагають долати будь-які труднощі.Бажаємо довгих років життя, родинного тепла, поваги й вдячності від людей, нових сил та наснаги у благородній справі служіння ветеранам і захисту їхніх інтересів.Нехай у домі завжди панують мир, злагода та достаток, а кожен день дарує приємні зустрічі, добрі новини й радісні моменти!Також день народження 24 липня відзначає журналістДень ангела 24 липня святкують люди з іменами Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Микола, Роман, Христина.Щиро вітаємо їх зі святом, бажаємо міцного здоров’я, безмежної любові й достатку.24 липня 1989 рік уночі почали страйкувати гірники на нововолинській шахті №1. Потім страйк перекинувся на інші шахти.Гірники вимагали надання економічної самостійності шахтам, підвищення зарплати, вирішення в шахтарському місті соціальних і житлово-побутових проблем.У цей день 2003-го відбулася реорганізація Луцького педучилища у Луцький педагогічний коледж.24 липня в Україні святкують День фінансового працівника. Це професійне свято було встановлено Указом Президента України 2021 року. Метою цього свята є вшанування важливої ролі фінансових працівників в економіці країни. Фінансові працівники забезпечують стабільність фінансової системи, контролюють рух коштів, здійснюють планування бюджету та забезпечують його виконання. Їхня праця є надзвичайно важливою для економічного розвитку та фінансової стабільності України.Також 24 липня День двоюрідних братів і сестер. Це свято присвячене визнанню довічних стосунків, які виникають між двоюрідними братами та сестрами. Двоюрідні брати і сестри часто стають нашими першими друзями, формуючи зв’язки ще в дитинстві, які можуть тривати все життя. Воно є національним у США, але набуває популярності і в інших країнах. Важливість двоюрідних братів і сестер визнається здавна, адже вони можуть бути як рідні брати і сестри, забезпечуючи спілкування, спільний досвід і почуття приналежності.