Волинь серед лідерів з вирощування нішевих культур: лохини, спаржі, жимолості, журавлини
Сьогодні, 22:45
Волинська область стає одним із лідерів України з вирощування нішевих сільськогосподарських культур. Завдяки різним ґрунтам місцеві фермери вдало комбінують вирощування ягід на півночі та овочів на півдні, а також залучають для цього мільйонні державні та міжнародні гранти.
Про це розповіли у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА, пише ВСН.
У департаменті розповіли, що географія вирощування нішевих культур в області значною мірою залежить від її природи. Завдяки кислим та піщаним ґрунтам Полісся ідеально підходить для ягід, а родючий південь — для овочів та технічних рослин.
«Лохина, журавлина, жимолость переважно вирощується у Ковельському та Камінь-Каширському районах. Лохина високоросла — абсолютний лідер регіону завдяки наявності кислих торф'яно-болотних ґрунтів»
Тільки у Шацькій громаді росте понад 300 гектарів лохини — це одні з найбільших плантацій у всій Україні. На поліських пісках і торфовищах, де звичайні зернові дають слабкий урожай, ягоди чудово приживаються.
Крім того, Волинь тримає лідерство в Україні за площами спаржі. Її найбільше вирощують в Устилузькій та Володимирській громадах, де легкі піщані ґрунти дають багатий урожай. Також серед волинських аграріїв стають популярними фундук, гарбузи, пекінська капуста та гірчиця.
У департаменті зазначили, що зараз фермери можуть легко отримати фінансову підтримку на свій бізнес.
«В даний час аграрії області, які займаються вирощуванням нішевих культур, мають можливість скористатись як державними, так і міжнародними грантовими програмами»
Зокрема, держава виділяє безповоротні гранти на закладання садів та ягідників — до 400 тисяч гривень за гектар, а на будівництво теплиць — до 7 мільйонів гривень (покривають до 70% витрат). Якщо ж фермери планують сушити, заморожувати чи переробляти ягоди, горіхи чи городину, можна отримати грант до 8 мільйонів гривень.
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Про це розповіли у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА, пише ВСН.
У департаменті розповіли, що географія вирощування нішевих культур в області значною мірою залежить від її природи. Завдяки кислим та піщаним ґрунтам Полісся ідеально підходить для ягід, а родючий південь — для овочів та технічних рослин.
«Лохина, журавлина, жимолость переважно вирощується у Ковельському та Камінь-Каширському районах. Лохина високоросла — абсолютний лідер регіону завдяки наявності кислих торф'яно-болотних ґрунтів»
Тільки у Шацькій громаді росте понад 300 гектарів лохини — це одні з найбільших плантацій у всій Україні. На поліських пісках і торфовищах, де звичайні зернові дають слабкий урожай, ягоди чудово приживаються.
Крім того, Волинь тримає лідерство в Україні за площами спаржі. Її найбільше вирощують в Устилузькій та Володимирській громадах, де легкі піщані ґрунти дають багатий урожай. Також серед волинських аграріїв стають популярними фундук, гарбузи, пекінська капуста та гірчиця.
У департаменті зазначили, що зараз фермери можуть легко отримати фінансову підтримку на свій бізнес.
«В даний час аграрії області, які займаються вирощуванням нішевих культур, мають можливість скористатись як державними, так і міжнародними грантовими програмами»
Зокрема, держава виділяє безповоротні гранти на закладання садів та ягідників — до 400 тисяч гривень за гектар, а на будівництво теплиць — до 7 мільйонів гривень (покривають до 70% витрат). Якщо ж фермери планують сушити, заморожувати чи переробляти ягоди, горіхи чи городину, можна отримати грант до 8 мільйонів гривень.
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