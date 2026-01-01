Волинь серед лідерів з вирощування нішевих культур: лохини, спаржі, жимолості, журавлини





Про це розповіли у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА, пише



У департаменті розповіли, що географія вирощування нішевих культур в області значною мірою залежить від її природи. Завдяки кислим та піщаним ґрунтам Полісся ідеально підходить для ягід, а родючий південь — для овочів та технічних рослин.



«Лохина, журавлина, жимолость переважно вирощується у Ковельському та Камінь-Каширському районах. Лохина високоросла — абсолютний лідер регіону завдяки наявності кислих торф'яно-болотних ґрунтів»



Тільки у Шацькій громаді росте понад 300 гектарів лохини — це одні з найбільших плантацій у всій Україні. На поліських пісках і торфовищах, де звичайні зернові дають слабкий урожай, ягоди чудово приживаються.



Крім того, Волинь тримає лідерство в Україні за площами спаржі. Її найбільше вирощують в Устилузькій та Володимирській громадах, де легкі піщані ґрунти дають багатий урожай. Також серед волинських аграріїв стають популярними фундук, гарбузи, пекінська капуста та гірчиця.



У департаменті зазначили, що зараз фермери можуть легко отримати фінансову підтримку на свій бізнес.



«В даний час аграрії області, які займаються вирощуванням нішевих культур, мають можливість скористатись як державними, так і міжнародними грантовими програмами»



Зокрема, держава виділяє безповоротні гранти на закладання садів та ягідників — до 400 тисяч гривень за гектар, а на будівництво теплиць — до 7 мільйонів гривень (покривають до 70% витрат). Якщо ж фермери планують сушити, заморожувати чи переробляти ягоди, горіхи чи городину, можна отримати грант до 8 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область стає одним із лідерів України з вирощування нішевих сільськогосподарських культур. Завдяки різним ґрунтам місцеві фермери вдало комбінують вирощування ягід на півночі та овочів на півдні, а також залучають для цього мільйонні державні та міжнародні гранти.Про це розповіли у департаменті агропромислового розвитку Волинської ОВА, пише ВСН. У департаменті розповіли, що географія вирощування нішевих культур в області значною мірою залежить від її природи. Завдяки кислим та піщаним ґрунтам Полісся ідеально підходить для ягід, а родючий південь — для овочів та технічних рослин.«Лохина, журавлина, жимолость переважно вирощується у Ковельському та Камінь-Каширському районах. Лохина високоросла — абсолютний лідер регіону завдяки наявності кислих торф'яно-болотних ґрунтів»Тільки у Шацькій громаді росте понад 300 гектарів лохини — це одні з найбільших плантацій у всій Україні. На поліських пісках і торфовищах, де звичайні зернові дають слабкий урожай, ягоди чудово приживаються.Крім того, Волинь тримає лідерство в Україні за площами спаржі. Її найбільше вирощують в Устилузькій та Володимирській громадах, де легкі піщані ґрунти дають багатий урожай. Також серед волинських аграріїв стають популярними фундук, гарбузи, пекінська капуста та гірчиця.У департаменті зазначили, що зараз фермери можуть легко отримати фінансову підтримку на свій бізнес.«В даний час аграрії області, які займаються вирощуванням нішевих культур, мають можливість скористатись як державними, так і міжнародними грантовими програмами»Зокрема, держава виділяє безповоротні гранти на закладання садів та ягідників — до 400 тисяч гривень за гектар, а на будівництво теплиць — до 7 мільйонів гривень (покривають до 70% витрат). Якщо ж фермери планують сушити, заморожувати чи переробляти ягоди, горіхи чи городину, можна отримати грант до 8 мільйонів гривень.

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