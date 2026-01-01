Шанси є: який стан пошкоджених каштанів та лип на Рівненській у Луцьку і чи знайшли винних
Сьогодні, 21:43
З восьми дерев, які невідомі пошкодили у травні цього року на вулиці Рівненській у Луцьку, частина каштанів та лип може відновитися.
Про це у коментарі Суспільному 22 липня розповів заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета.
За станом шести каштанів та двох лип, у стовбурах яких виявили просвердлені отвори, фахівці ще спостерігають.
"Наприкінці травня провели промивання водою тих отворів під тиском. Велику кількість води підляли під них і зробили пасту з активованого вугілля туди в ті отвори і закупорили це все", — сказав еколог.
Дерева також обробили амінокислотами для підживлення. Олег Гелета каже: щотижня їздить і особисто оглядає пошкоджені дерева. З його слів, частина каштанів може вижити.
"Два із шести каштанів майже зелені. Я гадаю, що вони будуть жити. На інших чотирьох всихання все-таки іде. Два дерева — на половину, а два на дві третіх засохлі", — каже Олег Гелета.
Дві липи поблизу Київського майдану, які теж пошкоджені, зі слів еколога, можуть відновитися.
"Липи також стоять без листя, але повипускали поросль прикореневу. Знизу від землі іде нове листя, нові стовбури повиганяли живі з листям зеленим. То поки видаляти не будемо. Можливо, відновляться", — говорить еколог.
На думку еколога, для порятунку дерев та мінімізації шкоди виконали увесь комплекс робіт і це має допомогти.
"Шанси є. Нехай вони перезимують, побачимо, що буде навесні. Все покаже наступний рік. Будемо чекати", — каже заступник начальника відділу екології .
Чи знайшли винуватців пошкодження дерев
За словами Олега Гелети, станом на 22 липня кримінальної справи через пошкодження дерев на вулиці Рівненській у Луцьку у поліції не відкрили.
"Щоб відкрити кримінальну справу, необхідно понад 460 тисяч збитків, відповіли нам у райуправлінні поліції. Тут нема такої суми і справа закрита, — говорить еколог. — І не вдалося нікого знайти. Найближча камера стоїть на розі Авторемонтної і Рівненської і не дістає туди".
Суспільне звернулося за коментарем до Нацполіції Волині. Телефоном старша інспекторка відділу комунікації Анна Павловська підтвердила, що кримінальна справа за фактом пошкодження дерев на Рівненській у Луцьку не відкрита і ймовірних порушників не знайдено.
"Були зібрані дані, опитані очевидці. Це результату не дало. Суми збитків не було. Осіб, які могли б бути причетні до ймовірних правопорушень, не встановлено. Тому усі ці матеріли були розглянуті в межах Закону "Про звернення громадян", — сказала Анна Павловська.
Як додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Волині, законних підстав для внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань на той момент не було.
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Про це у коментарі Суспільному 22 липня розповів заступник начальника відділу екології Луцької міськради Олег Гелета.
За станом шести каштанів та двох лип, у стовбурах яких виявили просвердлені отвори, фахівці ще спостерігають.
"Наприкінці травня провели промивання водою тих отворів під тиском. Велику кількість води підляли під них і зробили пасту з активованого вугілля туди в ті отвори і закупорили це все", — сказав еколог.
Дерева також обробили амінокислотами для підживлення. Олег Гелета каже: щотижня їздить і особисто оглядає пошкоджені дерева. З його слів, частина каштанів може вижити.
"Два із шести каштанів майже зелені. Я гадаю, що вони будуть жити. На інших чотирьох всихання все-таки іде. Два дерева — на половину, а два на дві третіх засохлі", — каже Олег Гелета.
Дві липи поблизу Київського майдану, які теж пошкоджені, зі слів еколога, можуть відновитися.
"Липи також стоять без листя, але повипускали поросль прикореневу. Знизу від землі іде нове листя, нові стовбури повиганяли живі з листям зеленим. То поки видаляти не будемо. Можливо, відновляться", — говорить еколог.
На думку еколога, для порятунку дерев та мінімізації шкоди виконали увесь комплекс робіт і це має допомогти.
"Шанси є. Нехай вони перезимують, побачимо, що буде навесні. Все покаже наступний рік. Будемо чекати", — каже заступник начальника відділу екології .
Чи знайшли винуватців пошкодження дерев
За словами Олега Гелети, станом на 22 липня кримінальної справи через пошкодження дерев на вулиці Рівненській у Луцьку у поліції не відкрили.
"Щоб відкрити кримінальну справу, необхідно понад 460 тисяч збитків, відповіли нам у райуправлінні поліції. Тут нема такої суми і справа закрита, — говорить еколог. — І не вдалося нікого знайти. Найближча камера стоїть на розі Авторемонтної і Рівненської і не дістає туди".
Суспільне звернулося за коментарем до Нацполіції Волині. Телефоном старша інспекторка відділу комунікації Анна Павловська підтвердила, що кримінальна справа за фактом пошкодження дерев на Рівненській у Луцьку не відкрита і ймовірних порушників не знайдено.
"Були зібрані дані, опитані очевидці. Це результату не дало. Суми збитків не було. Осіб, які могли б бути причетні до ймовірних правопорушень, не встановлено. Тому усі ці матеріли були розглянуті в межах Закону "Про звернення громадян", — сказала Анна Павловська.
Як додала старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції Волині, законних підстав для внесення справи до Єдиного реєстру досудових розслідувань на той момент не було.
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