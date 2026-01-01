У Луцьку відкрили понад сотню вакансій для студентів: кого шукають роботодавці





Наприкінці літа роботодавці традиційно активніше відкривають вакансії для молоді. Найбільший попит залишається у сфері обслуговування, торгівлі та громадського харчування. Чимало компаній готові брати працівників без досвіду роботи, навчати їх після працевлаштування та пропонують гнучкий графік.



Журналісти онлайн-видання



Найчастіше на ці посади готові брати студентів без досвіду роботи та навчати їх безпосередньо на робочому місці. Однією з найбільш популярних вакансій залишається робота баристою.



Так, одна з міських кав'ярень пропонує заробітну плату 20–35 тисяч гривень. До основних обов'язків входить приготування напоїв, обслуговування гостей та підтримання порядку на робочому місці. Ще один заклад громадського харчування шукає баристу із зарплатою 18–20 тисяч гривень та готовий навчати кандидатів без попереднього досвіду роботи.



Для тих, хто хоче працювати у сфері торгівлі, також є кілька актуальних вакансій. У магазині техніки у ТРЦ «ПортCity» продавцю-консультанту пропонують 25–40 тисяч гривень. Компанія зазначає, що готова працевлаштовувати студентів та забезпечує необхідне навчання.



Водночас магазин доглядової та парфумерної продукції шукає продавця-консультанта із зарплатою 17–22 тисячі гривень. Роботодавець також розглядає кандидатів без досвіду роботи.



Не менше пропозицій є й у закладах громадського харчування. Один із закладів харчування пропонує 15–25 тисяч гривень, зазначаючи, що досвід роботи буде перевагою, але не є обов'язковим. Інший роботодавець пропонує 12–20 тисяч гривень, повну або неповну зайнятість, гнучкий графік та навчання для нових працівників.



Для студентів, які шукають більш мобільну роботу, актуальною залишається вакансія кур'єра. Один з закладів, що готує суші, пропонує 25–30 тисяч гривень на місяць. Роботодавець зазначає, що можливе як повне, так і неповне працевлаштування, тому вакансія підходить для тих, хто планує поєднувати роботу з навчанням.



Наприкінці літа кількість вакансій для студентів традиційно зростає, однак із початком навчального року конкуренція між кандидатами також стає більшою. Саме тому фахівці радять не відкладати пошук роботи на вересень, адже вакансії з гнучким графіком і вигідними умовами праці зазвичай закриваються досить швидко.

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