Київська фірма має повернути волинській громаді понад мільйон гривень переплати за електроенергію

Господарський суд Волинської області зобов’язав київське товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансово-промислова компанія «Ресурсгруп» повернути Ковельській міській раді понад 1,1 мільйона гривень, переплачених за електроенергію. Суд визнав недійсними додаткові угоди, якими постачальник підняв ціну кіловат-години майже наполовину.Про це йдеться у рішенні Господарського суду Волинської області від 8 липня 2026 року, передає "Сила правди".Наприкінці січня 2024 року управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради оголосило тендер на закупівлю понад 1,1 мільйона кіловат-годин електроенергії з очікуваною вартістю майже 9,9 мільйона гривень. У торгах брали участь аж 19 постачальників з усієї країни. Їхні пропозиції коливалися від 7,7 до 9,8 мільйона гривень. Усіх конкурентів обійшло київське ТОВ «ФПК «Ресурсгруп», яке запропонувало найнижчу ціну – майже 7,65 мільйона гривень. З переможцем 2 лютого 2024 року уклали договір, яким передбачили вартість кіловат-години на рівні 6,9 гривні.Втім уже влітку ціна почала зростати. Загалом замовник з постачальником уклали до основного договору шість додаткових угод, якими зменшили обсяг закупівлі та тричі підвищували ціну, у червні, липні та серпні 2024 року. Через це вартість кіловат-години поступово підняли з 6,9 гривні до понад 10 гривень, тобто майже наполовину від договірної. Водночас зменшили обсяг закупівлі через зменшення потреби. У підсумку управління освіти отримало електроенергії на 16% відсотків або на понад 170 тис кВт-годин менше, ніж передбачав договір, але заплатило за неї стільки, наче й не було економії,– близько 7,6 мільйона гривень. Саме ці три «цінові» угоди прокуратура й оскаржила в суді.Внаслідок підписання додаткової угоди № 5 від 5 серпня .2024 року збільшено ціну за одиницю електроенергії з урахуванням величини регульованих тарифів та ПДВ на 48,06 % від ціни, узгодженої у договорі від 2 лютого 2024-го, <…> тобто істотно перевищено встановлений законодавством граничний рівень у 10 відсотків, що суперечить п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»», – йдеться в рішенні суду.Підвищення цін постачальник обґрунтовував довідками Хмельницької торгово-промислової палати про коливання цін на ринку електроенергії. Проте суд визнав, що ці довідки не містять необхідної інформації і не підтверджують здорожчання так, як вимагає законодавство. До того ж закон про публічні закупівлі дозволяє піднімати ціну за одиницю товару сукупно не більш як на десять відсотків від визначеної за результатами торгів.Тож суд визнав недійсними всі три додаткові угоди щодо здорожчання електрики і стягнув із «ФПК «Ресурсгруп» на користь Ковельської міськради понад 1,1 мільйона гривень – різницю між фактично сплаченим і тим, що громада мала б заплатити за договірною ціною. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.