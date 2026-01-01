На Волині під час ексгумацій виявили останки щонайменше 38 людей

У Волі Островецькій на Волині тривають ексгумаційні роботи, під час яких міждисциплінарна команда археологів, антропологів і судово-медичних експертів вже виявила останки щонайменше 38 людей.Про це повідомляють Польське радіо та Польське агентство преси (PAP) з посиланням на священниказ Бюро пошуку та ідентифікації ІНП.За його словами, нинішній етап ексгумацій є продовженням багаторічних досліджень в Острівках і Волі Островецькій. У 1992, 2011 та 2015 роках у цих населених пунктах було знайдено, ексгумовано та перепоховано останки 674 осіб. Загалом дослідники визначили понад 30 місць, де можуть перебувати останки поляків, убитих у серпні 1943 року.Наразі фахівці досліджують братську могилу, розташовану на місці колишнього польського села Воля Островецька. За словами Тшаски, остаточну кількість похованих можна буде встановити лише після завершення робіт, однак попередньо йдеться про кілька десятків жертв.«Поки ми не дослідимо всю могильну яму, ми не зможемо сказати, скільки тут людей. Але, за нашими оцінками, тут, ймовірно, було кілька десятків людей», – зазначив він.Представник ІНП повідомив, що знайдені останки мають чіткі ознаки механічних травм. За попередніми даними, загиблих поховали без трун у спільній могилі, а дослідники наразі проводять роботи, щоб відокремити останки кожної людини для подальшого індивідуального поховання.Тшаска також розповів, що через значний суспільний інтерес Інститут національної пам'яті вирішив регулярно інформувати громадськість про перебіг ексгумацій. Водночас, за його словами, це призвело до появи великої кількості антиукраїнських коментарів у мережі.«Єдиним недоліком такого великого інтересу є численні антиукраїнські коментарі, які з'являються, і ми також ставимося до цього негативно», – сказав він.За словами представника ІНП, польська команда отримує багато слів підтримки від громадськості, а українська сторона забезпечує всебічне сприяння роботам. Він високо оцінив співпрацю з українськими археологами, зазначивши, що вона є «справді чудовою». Безпеку на місці забезпечують сапери та українська поліція.Тшаска наголосив, що дослідники, працюючи з останками жертв, чітко усвідомлюють історичну відповідальність за злочин, однак виступають проти узагальнення провини щодо сучасних українців.«Ми знаємо, хто був злочинцем і що тут сталося. Однак ми тут нікого не звинувачуємо, і нам добре працюється з українськими археологами. Ненависницькі коментарі, спрямовані проти українців, які сьогодні живуть у Польщі, заходять надто далеко. Винуватці були конкретними людьми», – заявив він.Водночас секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета у коментарі Укрінформу зазначив: «Сьогодні (21 липня) триває сьомий день проведення ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині. Станом на сьогодні віднайдено останки 38 людей. Команда українських та польських фахівців проводить їх ексгумацію. Вчора підняли (ексгумували) останки п'яти людей, сьогодні ще сім», - зазначив Шеремета. За його словами, віднайдені останки дослідять антропологи. Паралельно з ексгумацією тривають пошукові роботи на території Волі Островецької та Острівків. Фахівці використовують спогади старожилів та аналіз аерофотозйомки. За інформацією Шеремети, станом на 21 липня нових поховань не знайдено.Після закінчення робіт на території колишнього села Воля Островецька українська та польська команди проведуть ексгумацію останків у поховальній ямі, віднайденій на території колишнього села Острівки. За попередніми даними, пошукові та ексгумаційні роботи триватимуть до 7 серпня.Нагадаємо, ексгумаційні роботи на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька стартували 14 липня.З українського боку дослідження проводить команда спеціалізованої установи «Волинські старожитності». Польську сторону представляють фахівці Інституту національної пам’яті Польщі та Вроцлавського медичного університету. Координацію, нагляд і консультативний супровід робіт на замовлення Українського інституту національної пам’яті забезпечують спеціалісти комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля».