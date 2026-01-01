Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 липня

Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 липня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 24 липня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 24 липня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київська фірма має повернути волинській громаді понад мільйон гривень переплати за електроенергію
Сьогодні, 21:15
У Луцьку відкрили понад сотню вакансій для студентів: кого шукають роботодавці
Сьогодні, 20:38
Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 липня
Сьогодні, 20:00
Луцький театр досліджує архіви, готуючи виставу про сім'ю сенаторки Левчанівської
Сьогодні, 19:10
У Луцьку відновлять протести, якщо Федорова не повернуть на посаду міністра оборони
Сьогодні, 18:16
Медіа
відео
1/8