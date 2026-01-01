Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 24 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 24 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 24 липня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.
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