Яка буде погода в Луцьку та на Волині у п'ятницю, 24 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 24 липня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 24 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

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