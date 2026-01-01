У Луцьку відновлять протести, якщо Федорова не повернуть на посаду міністра оборони

Микола Федорова на посаді міністра оборони.



Про це йдеться у дописі організації «Семиярусна гора» від 22 липня, які є активними учасниками протестів, пише



Звільнення Олександра Сирського з посади Головнокомандувача ЗСУ — це виконання лише першої вимоги.



Другою залишається призначення Михайла Федорова міністром оборони. Для цього, на думку активістів, Президент України має внести його кандидатуру, а Верховна Рада — зібратися на позачергове засідання та проголосувати за призначення.



Якщо до 24 липня вимогу не задовольнять, вони обіцяють розпочати безстрокові мирні зібрання по всій Україні. За їхніми словами, акції відбуватимуться щовечора до повного виконання вимог.



Таку ж вимогу оприлюднив ветеран Дмитро Козятинський, який закликав українців у п’ятницю, 24 липня, вийти на протести у Києві та інших містах.



Нагадаємо, 16 липня в Україні обрали нового прем’єр-міністра. Відповідно увесь уряд пішов у відставку. Частину міністрів поновили на посадах, але не міністра оборони.



Саме після цього в різних містах України, зокрема й у Луцьку, розпочалися мирні акції протесту. Спочатку їхні учасники вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони, а згодом додали ще одну вимогу — звільнення Олександра Сирського.



У Луцьку перша акція відбулася в четвер, 16 липня. Тоді до протесту долучилися понад 100 людей. Щоденні мирні зібрання тривали до 20 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учасники мирних протестів у Луцьку заявили, що готові відновити щоденні акції, якщо влада не виконає другу вимогу протесту — призначенняна посаді міністра оборони.Про це йдеться у дописі організації «Семиярусна гора» від 22 липня, які є активними учасниками протестів, пише misto.media Звільненняз посади Головнокомандувача ЗСУ — це виконання лише першої вимоги.Другою залишається призначення Михайла Федорова міністром оборони. Для цього, на думку активістів, Президент України має внести його кандидатуру, а Верховна Рада — зібратися на позачергове засідання та проголосувати за призначення.Якщо до 24 липня вимогу не задовольнять, вони обіцяють розпочати безстрокові мирні зібрання по всій Україні. За їхніми словами, акції відбуватимуться щовечора до повного виконання вимог.Таку ж вимогу оприлюднив ветеран Дмитро Козятинський, який закликав українців у п’ятницю, 24 липня, вийти на протести у Києві та інших містах.Нагадаємо, 16 липня в Україні обрали нового прем’єр-міністра. Відповідно увесь уряд пішов у відставку. Частину міністрів поновили на посадах, але не міністра оборони.Саме після цього в різних містах України, зокрема й у Луцьку, розпочалися мирні акції протесту. Спочатку їхні учасники вимагали повернути Федорова на посаду міністра оборони, а згодом додали ще одну вимогу — звільнення Олександра Сирського.У Луцьку перша акція відбулася в четвер, 16 липня. Тоді до протесту долучилися понад 100 людей. Щоденні мирні зібрання тривали до 20 липня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію