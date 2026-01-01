У Луцьку на Винниченка - аварія. ФОТО

У Луцьку на Винниченка - аварія. ФОТО
Орієнтовно о 16:00 23 липня на вулиці Винниченка у Луцьку сталася аварія за участю мотоцикліста і легкового авто.

Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

На місце викликали медиків центру екстреної меддопомоги і медицини катастроф. Мотоцикліст зазнав травм, його ушпиталили.

На місці працюють правоохоронці. Рух на вулиці Винниченка ускладнений.
У Луцьку на Винниченка - аварія. ФОТО
У Луцьку на Винниченка - аварія. ФОТО
У Луцьку на Винниченка - аварія. ФОТО

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Теги: Луцьк, аварія
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