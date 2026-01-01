На Волині шестеро людей захворіли на кліщовий енцефаліт





Це — мешканці Самарівської та Забродівської громад, розповіла 23 липня у коментарі Ольга Хомік.



Серед шести волинян, які цього року захворіли на кліщовий енцефаліт, — троє жінок та троє чоловіків віком від 46 до 85 років.



Коли і за яких обставин інфікувалися волиняни



Під час епідеміологічного розслідування лікарі-епідеміологи встановили, що кожного з шести хворих волинян вкусили кліщі.



"Це траплялося під час збирання ягід у лісах громад, де вони проживають, — каже Ольга Хомік. — В одному випадку кліщ вкусив людину на власному подвір'ї. Це свідчить про те, що ризик інфікування існує не лише під час перебування в лісі, а й на присадибних ділянках".



Як розповіла професіонал з громадського здоров’я, усі хворі на кліщовий енцефаліт отримували необхідне лікування у медичних закладах.



"Стан пацієнтів — середньої тяжкості. Наразі троє хворих уже виписані зі стаціонару, решта продовжують лікування під наглядом медичних працівників", — сказала Ольга Хомік.



Усі шість випадків кліщового вірусного енцефаліту у 2026 році виявили у Ковельському районі. Зокрема:



у Ратнівській громаді – 1 випадок;



у Самарівській громаді – 3 випадки;



у Забродівській громаді – 2 випадки.



В Центрі контролю та профілактики хвороб також додали, що торік в області зареєстровано 3 випадки вірусного енцефаліту, загалом в Україні — 6.



Який природний осередок кліщового енцефаліту на Волині



Волинська область є однією з небагатьох областей України, де існують природні осередки кліщового вірусного енцефаліту, наголосила Ольга Хомік. З її слів, найбільш активний осередок функціонує з 1995 року на території Ковельського району. Це колишній Ратнівський район.



Із 2014 по 2025 рік на Волині зареєстровано 27 випадків кліщового вірусного енцефаліту, із них 24 виявили у Ковельському районі. На думку представниці обласного центру контролю та профілактики хвороб, це підтверджує збереження активності природного осередку цієї інфекції.



Що таке кліщовий вірусний енцефаліт



Як додала професіонал з громадського здоров’я, кліщовий вірусний енцефаліт — це гостре вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему. Зараження найчастіше відбувається через укус інфікованого кліща.



Перші симптоми захворювання, зазвичай, з'являються через 7-14 днів після укусу кліща. Серед основних проявів — підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, біль у м'язах і суглобах, нудота. У частини хворих після короткочасного покращення стану розвивається ураження нервової системи: сильний головний біль, блювання, порушення свідомості, парези або паралічі.



У тяжких випадках можуть розвиватися менінгіт, енцефаліт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення. Тому при появі схожих симптомів, особливо після укусу кліща, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, радить Ольга Хомік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку року на Волині лабораторно підтвердили 6 випадків кліщового вірусного енцефаліту. Трьох хворих лікарі виявили упродовж цього тижня.Це — мешканці Самарівської та Забродівської громад, розповіла 23 липня у коментарі Суспільному професіонал громадського здоров’я обласного центру контролю та профілактики хворобСеред шести волинян, які цього року захворіли на кліщовий енцефаліт, — троє жінок та троє чоловіків віком від 46 до 85 років.Під час епідеміологічного розслідування лікарі-епідеміологи встановили, що кожного з шести хворих волинян вкусили кліщі."Це траплялося під час збирання ягід у лісах громад, де вони проживають, — каже Ольга Хомік. — В одному випадку кліщ вкусив людину на власному подвір'ї. Це свідчить про те, що ризик інфікування існує не лише під час перебування в лісі, а й на присадибних ділянках".Як розповіла професіонал з громадського здоров’я, усі хворі на кліщовий енцефаліт отримували необхідне лікування у медичних закладах."Стан пацієнтів — середньої тяжкості. Наразі троє хворих уже виписані зі стаціонару, решта продовжують лікування під наглядом медичних працівників", — сказала Ольга Хомік.Усі шість випадків кліщового вірусного енцефаліту у 2026 році виявили у Ковельському районі. Зокрема:у Ратнівській громаді – 1 випадок;у Самарівській громаді – 3 випадки;у Забродівській громаді – 2 випадки.В Центрі контролю та профілактики хвороб також додали, що торік в області зареєстровано 3 випадки вірусного енцефаліту, загалом в Україні — 6.Волинська область є однією з небагатьох областей України, де існують природні осередки кліщового вірусного енцефаліту, наголосила Ольга Хомік. З її слів, найбільш активний осередок функціонує з 1995 року на території Ковельського району. Це колишній Ратнівський район.Із 2014 по 2025 рік на Волині зареєстровано 27 випадків кліщового вірусного енцефаліту, із них 24 виявили у Ковельському районі. На думку представниці обласного центру контролю та профілактики хвороб, це підтверджує збереження активності природного осередку цієї інфекції.Як додала професіонал з громадського здоров’я, кліщовий вірусний енцефаліт — це гостре вірусне захворювання, яке уражає центральну нервову систему. Зараження найчастіше відбувається через укус інфікованого кліща.Перші симптоми захворювання, зазвичай, з'являються через 7-14 днів після укусу кліща. Серед основних проявів — підвищення температури тіла, головний біль, слабкість, біль у м'язах і суглобах, нудота. У частини хворих після короткочасного покращення стану розвивається ураження нервової системи: сильний головний біль, блювання, порушення свідомості, парези або паралічі.У тяжких випадках можуть розвиватися менінгіт, енцефаліт, порушення координації рухів, судоми та інші неврологічні ускладнення. Тому при появі схожих симптомів, особливо після укусу кліща, необхідно негайно звернутися за медичною допомогою, радить Ольга Хомік.

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