єОселя оновила умови: більше категорій українців зможуть отримати пільгову іпотеку під 3%

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників війни;

сім’ї загиблих або померлих ветеранів війни;

сім’ї загиблих або померлих захисників і захисниць України.

52,5 кв. м на одну людину і 73,5 кв. м на сім’ю з 2-х або 3-х осіб.

62,5 кв. м на одну людину і 83,5 кв. м на сім’ю з 2-х або 3-х осіб.

115,5 кв. м для квартири;

125,5 кв. м для будинку.

З 17 липня в Україні оновили умови державної програми єОселя. Тепер житло за пільговою ставкою зможуть придбати представники ширшого кола позичальників.Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.За новими кредитами держава компенсуватиме певним категоріям населення частину ставки. Вони сплачуватимутьПраво на пільгові ставки за іпотекою також отримали військовослужбовці, призвані з числа резервістів в особливий період, та члени їхніх сімей.Якщо вони оформили кредит з 11 січня до 17 липня 2026 року, пільгову ставку за умови відповідності програмі застосують із дати укладення договору. На інші кредити, видані до 17 липня, нові ставки не поширюються.Також оновили нормативи площі житла.Із четвертого члена сім’ї додається по 21 кв. м.До складу сім’ї тепер також включають дітей, яким ще не виповнився 21 рік і які проживають разом із позичальником.Знищене внаслідок війни житло, а також житло на тимчасово окупованих територіях чи на територіях активних бойових дій не враховують під час оцінки житлової забезпеченості.Крім того, оновлена єОселя передбачає можливість використати житловий ваучер для сплати першого внеску. Йдеться про ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій та отримали ваучер як УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни.Втім, на практиці цей механізм ще не працює: для його запуску Верховна Рада має ухвалити законопроєкт №15335.«Неодноразово наголошував: єОселя – важливий інструмент, однак він не замінить собою запуску повноцінного ринку банківського іпотечного кредитування. Необхідно створити такі умови, за яких довгострокова іпотека стане звичним банківським продуктом і буде доступна широкому колу людей. Вже працюємо над цим», – зазначив Данило Гетманцев.