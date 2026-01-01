На Харківщині загинув прикордонник з Волині Валентин Пірожик

Під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, 21 липня поблизу населеного пункту Юрченкове загинув військовослужбовець Державної прикордонної служби України, старший солдат, 1985 року народження, житель села Велимче.Про це повідомили у Велимченській громаді."Валентин був мужнім Захисником, вірним військовій присязі та своїй державі. Він до останнього подиху виконував свій обов’язок, віддавши найдорожче, власне життя, щоб ми могли жити на рідній землі, виховувати дітей і зустрічати світанки під українським небом.Сьогодні невимовний біль огорнув його родину. Без люблячого чоловіка залишилася дружина Катерина. Без батьківської турботи й теплих обіймів, дві донечки, Домініка та Мілана. Непоправної втрати зазнали батьки Іван Іванович і Марія Іванівна, сестра Олена та брат Сергій для яких жодні слова не здатні втамувати біль втрати рідної людини.Кожен Воїн, який повертається додому на Щиті – це нездійснені мрії, осиротілі діти, зранені батьківські серця і ще одна сторінка, написана кров’ю в історії боротьби за свободу нашої держави.Світла пам’ять про Валентина Івановича назавжди залишиться в історії нашої громади та в серцях усіх, хто його знав", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату, час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.