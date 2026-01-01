Відсвяткував день народження: у волинянина забрали права через п’яну їзду

Відсвяткував день народження: у волинянина забрали права через п’яну їзду
Через п’яну їзду після святкування волинянин отримав штраф і позбавлення водійського посвідчення.

Про це йдеться в постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть Волинські новини.

Інцидент стався 3 березня 2026 року в селищі Люблинець. Юрій С. керував автомобілем Citroen, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. Проте від огляду керманич відмовився.

Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

На судовому засіданні чоловік пояснив, що в гаражі допомагав волонтерам ремонтувати автомобілі для ЗСУ. Після цього святкував день народження знайомого, де вживав алкоголь. Як потрапив до свого будинку – не пам’ятав, припустивши, що відвіз хтось із товаришів.

У рапорті поліції вказано, що водій перевищив швидкість, створив на перехресті аварійну обстановку, намагався втекти. А після зупинки біля дому – не пройшов огляд.

Суд призначив Юрію С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням водійського посвідчення на один рік.

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Теги: суд, покарання
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