Відсвяткував день народження: у волинянина забрали права через п’яну їзду





Про це йдеться в постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався 3 березня 2026 року в селищі Люблинець. Юрій С. керував автомобілем Citroen, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. Проте від огляду керманич відмовився.



Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).



На судовому засіданні чоловік пояснив, що в гаражі допомагав волонтерам ремонтувати автомобілі для ЗСУ. Після цього святкував день народження знайомого, де вживав алкоголь. Як потрапив до свого будинку – не пам’ятав, припустивши, що відвіз хтось із товаришів.



У рапорті поліції вказано, що водій перевищив швидкість, створив на перехресті аварійну обстановку, намагався втекти. А після зупинки біля дому – не пройшов огляд.



Суд призначив Юрію С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням водійського посвідчення на один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через п’яну їзду після святкування волинянин отримав штраф і позбавлення водійського посвідчення.Про це йдеться в постанові Ковельського міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Інцидент стався 3 березня 2026 року в селищі Люблинець.керував автомобілем Citroen, маючи ознаки алкогольного сп’яніння. Проте від огляду керманич відмовився.Дії кваліфікували за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).На судовому засіданні чоловік пояснив, що в гаражі допомагав волонтерам ремонтувати автомобілі для ЗСУ. Після цього святкував день народження знайомого, де вживав алкоголь. Як потрапив до свого будинку – не пам’ятав, припустивши, що відвіз хтось із товаришів.У рапорті поліції вказано, що водій перевищив швидкість, створив на перехресті аварійну обстановку, намагався втекти. А після зупинки біля дому – не пройшов огляд.Суд призначив Юрію С. штраф у розмірі 17 тисяч гривень із позбавленням водійського посвідчення на один рік.

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