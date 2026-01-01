На Волині блискавка влучила у господарську будівлю
Сьогодні, 09:40
Володимирські рятувальники ліквідували пожежу, яка трапилася через влучання грозового розряду.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 18:36 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарської споруди у селі Старий Порицьк Павлівської громади Володимирського району.
Вогонь охопив покрівлю цегляної будівлі.
На місце події прибули рятувальники 18-го Державного пожежно-рятувального поста, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Риковичі та Павлівка.
Вогнеборці локалізували пожежу о 19:13 та ліквідували її о 19:40. Постраждалих немає.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 18:36 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарської споруди у селі Старий Порицьк Павлівської громади Володимирського району.
Вогонь охопив покрівлю цегляної будівлі.
На місце події прибули рятувальники 18-го Державного пожежно-рятувального поста, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Риковичі та Павлівка.
Вогнеборці локалізували пожежу о 19:13 та ліквідували її о 19:40. Постраждалих немає.
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