На Волині блискавка влучила у господарську будівлю

На Волині блискавка влучила у господарську будівлю
Володимирські рятувальники ліквідували пожежу, яка трапилася через влучання грозового розряду.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 18:36 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарської споруди у селі Старий Порицьк Павлівської громади Володимирського району.

Вогонь охопив покрівлю цегляної будівлі.

На місце події прибули рятувальники 18-го Державного пожежно-рятувального поста, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Риковичі та Павлівка.
На Волині блискавка влучила у господарську будівлю

Вогнеборці локалізували пожежу о 19:13 та ліквідували її о 19:40. Постраждалих немає.
На Волині блискавка влучила у господарську будівлю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, блискавка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у 7 тисяч доларів: що відомо
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від сьогодні на три дні обмежать рух транспорту на вулиці Сухомлинського
Сьогодні, 10:36
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО
Сьогодні, 10:07
На Волині блискавка влучила у господарську будівлю
Сьогодні, 09:40
Ця зима може стати останньою надією путіна зламати Україну, - Сікорський
Сьогодні, 09:00
Відсвяткував день народження: у волинянина забрали права через п’яну їзду
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8