На Волині блискавка влучила у господарську будівлю





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 18:36 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарської споруди у селі Старий Порицьк Павлівської громади Володимирського району.



Вогонь охопив покрівлю цегляної будівлі.



На місце події прибули рятувальники 18-го Державного пожежно-рятувального поста, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Риковичі та Павлівка.



Вогнеборці локалізували пожежу о 19:13 та ліквідували її о 19:40. Постраждалих немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирські рятувальники ліквідували пожежу, яка трапилася через влучання грозового розряду.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 18:36 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання господарської споруди у селі Старий Порицьк Павлівської громади Володимирського району.Вогонь охопив покрівлю цегляної будівлі.На місце події прибули рятувальники 18-го Державного пожежно-рятувального поста, а також працівники місцевих пожежних команд сіл Риковичі та Павлівка.Вогнеборці локалізували пожежу о 19:13 та ліквідували її о 19:40. Постраждалих немає.

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