«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО





Як розповіла Олена Поліщук, сільський ансамбль виник у 2003 році як родинний.



Як виникли «Ягоденські свояки»



«У нас вся родина співуча — і моя, і чоловікова. Спочатку це були дядьки, брати, куми, а потім підросли діти, долучилися нові родичі та односельці. Так і об'єдналися», — говорить керівниця.



Назву «Ягоденські свояки» обрали через те, що у невеликому селі більшість жителів пов'язані між собою родинними зв'язками. Однією з найстарших учасниць колективу є Ганна Поліщук. Від неї молодші учасники переймають старовинні пісні, які побутували в селі.



«Пісні співаємо ті, що чули в селі ще з дитинства. Я співаю змалку. Після війни співали всюди — і під час роботи, і коли відпочивали», — розповідає жінка.



Зараз у колективі співають чотири покоління однієї родини. Серед наймолодших учасниць — десятирічна Ярина.



«Спочатку ми приходили з мамою лише слухати. Потім мама сказала, що у нас хороший голос, і ми почали співати разом із колективом», — каже дівчинка.



Відродження автентичних пісень і репетиції за будь-якої погоди

Учасники ансамблю свідомо шукають маловідомі народні пісні, які майже не виконують інші колективи.



«Ми стараємося підбирати пісні, які не на слуху в людей. Часто нас запитують, де ми їх знайшли», — говорить Олена Поліщук.



Репетиції відбуваються у будинку однієї з учасниць колективу. Попри негоду та відсутність транспорту, люди приїжджають на велосипеді або просять знайомих підвезти.



Повномасштабна війна торкнулася майже кожної родини учасників ансамблю. Чоловіки та сини багатьох із них служать у Збройних силах України.



«Був момент, коли я не співала, бо чоловік пішов на війну. Потім і син став на захист України. Завдяки нашим військовим ми можемо збиратися і співати», — розповідає учасниця колективу Олена Сочин.



Після 2022 року «Ягоденські свояки» почали працювати і з піснями зі сходу України. За словами керівниці, таким чином колектив прагне зберегти музичну спадщину регіонів, які нині перебувають під російською окупацією.



«Ми почали обмінюватися піснями зі сходу України. Хочемо, щоб вони теж жили й передавалися далі», — каже Олена Поліщук.



«Щоб діти і онуки пам'ятали»



Керівниця колективу переконана, що родинна традиція допоможе зберегти автентичний український спів для наступних поколінь.



«Зараз час інтернету і штучного інтелекту. Є багато сучасних обробок народних пісень. Але через багато років може залишитися мало людей, які знатимуть, як насправді звучала пісня в конкретному селі, — додає Олена Поліщук. — Ми хочемо, щоб наші діти й онуки це пам'ятали та передали наступним поколінням».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Фольклорний колектив «Ягоденські свояки» із села Ягідне на Волині понад 23 роки збирає та відроджує автентичні пісні Волині. У колективі співають родичі чотирьох поколінь, відтворюють давні українські обряди, а після початку повномасштабного вторгнення також виконують пісні з тимчасово окупованих територій.Як розповіла Суспільному керівниця колективу, сільський ансамбль виник у 2003 році як родинний.«У нас вся родина співуча — і моя, і чоловікова. Спочатку це були дядьки, брати, куми, а потім підросли діти, долучилися нові родичі та односельці. Так і об'єдналися», — говорить керівниця.Назву «Ягоденські свояки» обрали через те, що у невеликому селі більшість жителів пов'язані між собою родинними зв'язками. Однією з найстарших учасниць колективу є. Від неї молодші учасники переймають старовинні пісні, які побутували в селі.«Пісні співаємо ті, що чули в селі ще з дитинства. Я співаю змалку. Після війни співали всюди — і під час роботи, і коли відпочивали», — розповідає жінка.Зараз у колективі співають чотири покоління однієї родини. Серед наймолодших учасниць — десятирічна Ярина.«Спочатку ми приходили з мамою лише слухати. Потім мама сказала, що у нас хороший голос, і ми почали співати разом із колективом», — каже дівчинка.Відродження автентичних пісень і репетиції за будь-якої погодиУчасники ансамблю свідомо шукають маловідомі народні пісні, які майже не виконують інші колективи.«Ми стараємося підбирати пісні, які не на слуху в людей. Часто нас запитують, де ми їх знайшли», — говорить Олена Поліщук.Репетиції відбуваються у будинку однієї з учасниць колективу. Попри негоду та відсутність транспорту, люди приїжджають на велосипеді або просять знайомих підвезти.Повномасштабна війна торкнулася майже кожної родини учасників ансамблю. Чоловіки та сини багатьох із них служать у Збройних силах України.«Був момент, коли я не співала, бо чоловік пішов на війну. Потім і син став на захист України. Завдяки нашим військовим ми можемо збиратися і співати», — розповідає учасниця колективу Олена Сочин.Після 2022 року «Ягоденські свояки» почали працювати і з піснями зі сходу України. За словами керівниці, таким чином колектив прагне зберегти музичну спадщину регіонів, які нині перебувають під російською окупацією.«Ми почали обмінюватися піснями зі сходу України. Хочемо, щоб вони теж жили й передавалися далі», — каже Олена Поліщук.Керівниця колективу переконана, що родинна традиція допоможе зберегти автентичний український спів для наступних поколінь.«Зараз час інтернету і штучного інтелекту. Є багато сучасних обробок народних пісень. Але через багато років може залишитися мало людей, які знатимуть, як насправді звучала пісня в конкретному селі, — додає. — Ми хочемо, щоб наші діти й онуки це пам'ятали та передали наступним поколінням».

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