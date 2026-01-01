«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО

«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО
Фольклорний колектив «Ягоденські свояки» із села Ягідне на Волині понад 23 роки збирає та відроджує автентичні пісні Волині. У колективі співають родичі чотирьох поколінь, відтворюють давні українські обряди, а після початку повномасштабного вторгнення також виконують пісні з тимчасово окупованих територій.

Як розповіла Суспільному керівниця колективу Олена Поліщук, сільський ансамбль виник у 2003 році як родинний.

Як виникли «Ягоденські свояки»

«У нас вся родина співуча — і моя, і чоловікова. Спочатку це були дядьки, брати, куми, а потім підросли діти, долучилися нові родичі та односельці. Так і об'єдналися», — говорить керівниця.

Назву «Ягоденські свояки» обрали через те, що у невеликому селі більшість жителів пов'язані між собою родинними зв'язками. Однією з найстарших учасниць колективу є Ганна Поліщук. Від неї молодші учасники переймають старовинні пісні, які побутували в селі.

«Пісні співаємо ті, що чули в селі ще з дитинства. Я співаю змалку. Після війни співали всюди — і під час роботи, і коли відпочивали», — розповідає жінка.

Зараз у колективі співають чотири покоління однієї родини. Серед наймолодших учасниць — десятирічна Ярина.

«Спочатку ми приходили з мамою лише слухати. Потім мама сказала, що у нас хороший голос, і ми почали співати разом із колективом», — каже дівчинка.

Відродження автентичних пісень і репетиції за будь-якої погоди
Учасники ансамблю свідомо шукають маловідомі народні пісні, які майже не виконують інші колективи.

«Ми стараємося підбирати пісні, які не на слуху в людей. Часто нас запитують, де ми їх знайшли», — говорить Олена Поліщук.

Репетиції відбуваються у будинку однієї з учасниць колективу. Попри негоду та відсутність транспорту, люди приїжджають на велосипеді або просять знайомих підвезти.
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО

Повномасштабна війна торкнулася майже кожної родини учасників ансамблю. Чоловіки та сини багатьох із них служать у Збройних силах України.

«Був момент, коли я не співала, бо чоловік пішов на війну. Потім і син став на захист України. Завдяки нашим військовим ми можемо збиратися і співати», — розповідає учасниця колективу Олена Сочин.

Після 2022 року «Ягоденські свояки» почали працювати і з піснями зі сходу України. За словами керівниці, таким чином колектив прагне зберегти музичну спадщину регіонів, які нині перебувають під російською окупацією.
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО

«Ми почали обмінюватися піснями зі сходу України. Хочемо, щоб вони теж жили й передавалися далі», — каже Олена Поліщук.

«Щоб діти і онуки пам'ятали»

Керівниця колективу переконана, що родинна традиція допоможе зберегти автентичний український спів для наступних поколінь.

«Зараз час інтернету і штучного інтелекту. Є багато сучасних обробок народних пісень. Але через багато років може залишитися мало людей, які знатимуть, як насправді звучала пісня в конкретному селі, — додає Олена Поліщук. — Ми хочемо, щоб наші діти й онуки це пам'ятали та передали наступним поколінням».
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО
«Щоб діти і онуки пам'ятали»: колектив на Волині зберігає та відроджує автентичні пісні чотирьох поколінь. ВІДЕО

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Теги: автентичні пісні, Волинь
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