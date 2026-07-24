«Є лише один спосіб повернути мир – припинити бойові дії», - Міноборони прокоментувало удари по Wildberries
Сьогодні, 11:20
Міністерство оборони прокоментувало удари по складах російського торговельного майданчика Wildberries. У дописі в Facebook МО опублікувало нарізку з кадром із фільму, де діалог переозвучили про удари по Wildberries, та з відео ураження.
Про це пише LB.ua.
В МО наголосили: кожен бізнес, що допомагає російському війську, є законною ціллю. Кожен, хто підтримує військову логістику, може очікувати на удар.
«Є лише одна можливість уникнути справедливої кари – не сприяти армії країни-агресора. Є лише один спосіб повернути мир – росіяни мають припинити бойові дії проти України», – наголосили в міністерстві.
Уночі 24 липня Україна продовжила завдавати ударів по складах великого російського ритейлу. Атаку провели на склади в Петербурзі і Ленінградській області.
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Про це пише LB.ua.
В МО наголосили: кожен бізнес, що допомагає російському війську, є законною ціллю. Кожен, хто підтримує військову логістику, може очікувати на удар.
«Є лише одна можливість уникнути справедливої кари – не сприяти армії країни-агресора. Є лише один спосіб повернути мир – росіяни мають припинити бойові дії проти України», – наголосили в міністерстві.
Уночі 24 липня Україна продовжила завдавати ударів по складах великого російського ритейлу. Атаку провели на склади в Петербурзі і Ленінградській області.
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