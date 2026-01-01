Неподалік від Луцька планують збудувати комплекс вітроелектростанцій





На цьому етапі жителі можуть подати свої зауваження та пропозиції, пише



Комплекс вітроелектростанцій планують розмістити за межами населених пунктів, повідомляють у Городищенській громаді. Проєкт передбачає встановлення орієнтовно 15 вітроенергетичних установок загальною потужністю 50 МВт.



Вироблену електроенергію передаватимуть до об’єднаної енергосистеми України через підстанцію «Луцьк Південна». Для цього також прокладуть лінії електропередач через території Городищенської, Торчинської та Боратинської громад.



За інформацією компанії, проєкт допоможе зменшити викиди вуглекислого газу, посилить енергетичну незалежність України, створить до 250 робочих місць під час будівництва та ще 25 — після введення станції в експлуатацію. Також громада отримуватиме надходження від оренди земельних ділянок.



Наразі триває процедура оцінки впливу на довкілля. Під час неї фахівці дослідять, як будівництво та робота вітроелектростанції можуть вплинути на повітря, воду, ґрунти, рослинний і тваринний світ, а також на життя людей. За результатами підготують звіт і визначать умови, за яких проєкт можна буде реалізувати.



Протягом 12 робочих днів із дня офіційного оприлюднення повідомлення, тобто з 21 липня, жителі можуть подати свої зауваження та пропозиції до управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.



Адреса: 43 027, м. Луцьк, Київський майдан, 9.



Електронна пошта:



Телефон: +380 332 740 132, +380 332 77 82 32.



При наданні зауважень і пропозицій необхідно вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 25 095.



До слова, ще одну вітроелектростанцію планують побудувати на території Колодяжненської громади. Початок будівництва запланували на 2028 рік.



Довідково: Товариство з обмеженою відповідальністю «Західна ВЕС 3» належить до львівської корпоративної групи «ТКС». За інформацією видання «Сила правди», фактичний власник фірми — Іван Торський, який зареєстрований у Лісабоні (Португалія).



Взимку 2026 року інша група компаній УІГ («ОККО») достроково запустила у Володимирському районі Волині вітропарк потужністю 90 МВт. На старті проєкту ці товариства також належали Івану Торському, однак їх фактичним власником став Віталій Антонов, власник мережі заправок «ОККО».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія «Західна ВЕС 3» розпочала процедуру оцінки впливу на довкілля проєкту, що передбачає будівництво вітроелектростанцій неподалік від Луцька.На цьому етапі жителі можуть подати свої зауваження та пропозиції, пише misto.media Комплекс вітроелектростанцій планують розмістити за межами населених пунктів, повідомляють у Городищенській громаді. Проєкт передбачає встановлення орієнтовно 15 вітроенергетичних установок загальною потужністю 50 МВт.Вироблену електроенергію передаватимуть до об’єднаної енергосистеми України через підстанцію «Луцьк Південна». Для цього також прокладуть лінії електропередач через території Городищенської, Торчинської та Боратинської громад.За інформацією компанії, проєкт допоможе зменшити викиди вуглекислого газу, посилить енергетичну незалежність України, створить до 250 робочих місць під час будівництва та ще 25 — після введення станції в експлуатацію. Також громада отримуватиме надходження від оренди земельних ділянок.Наразі триває процедура оцінки впливу на довкілля. Під час неї фахівці дослідять, як будівництво та робота вітроелектростанції можуть вплинути на повітря, воду, ґрунти, рослинний і тваринний світ, а також на життя людей. За результатами підготують звіт і визначать умови, за яких проєкт можна буде реалізувати.Протягом 12 робочих днів із дня офіційного оприлюднення повідомлення, тобто з 21 липня, жителі можуть подати свої зауваження та пропозиції до управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації.Адреса: 43 027, м. Луцьк, Київський майдан, 9.Електронна пошта: [email protected] Телефон: +380 332 740 132, +380 332 77 82 32.При наданні зауважень і пропозицій необхідно вказати реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності — 25 095.До слова, ще одну вітроелектростанцію планують побудувати на території Колодяжненської громади. Початок будівництва запланували на 2028 рік.Товариство з обмеженою відповідальністю «Західна ВЕС 3» належить до львівської корпоративної групи «ТКС». За інформацією видання «Сила правди», фактичний власник фірми — Іван Торський, який зареєстрований у Лісабоні (Португалія).Взимку 2026 року інша група компаній УІГ («ОККО») достроково запустила у Володимирському районі Волині вітропарк потужністю 90 МВт. На старті проєкту ці товариства також належали Івану Торському, однак їх фактичним власником став Віталій Антонов, власник мережі заправок «ОККО».

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