Росія ударила балістикою по Києву





Про це Віталій Кличко.



Як повідомляють журналісти видання, вибухи чутно було одразу після оголошення повітряної тривоги.



До цього Повітряні Сили повідомляли про наближення кількох цілей до столиці.



"Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Віталій Кличко.



Об 11: 32 Повітряні Сили попередили про наближення ще декількох ракет, які рухались з Чернігівщини на Київщину.



Нагадаємо, за минулу добу Росія атакувала Україну 180 дронами та 5 авіаційними ракетами. Вдалось збити не всі БПЛА та ракети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві було чути гучні вибухи.Про це повідомляють кореспонденти РБК-Україна та мер столиціЯк повідомляють журналісти видання, вибухи чутно було одразу після оголошення повітряної тривоги.До цього Повітряні Сили повідомляли про наближення кількох цілей до столиці."Вибухи в місті. У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Віталій Кличко.Об 11: 32 Повітряні Сили попередили про наближення ще декількох ракет, які рухались з Чернігівщини на Київщину.Нагадаємо, за минулу добу Росія атакувала Україну 180 дронами та 5 авіаційними ракетами. Вдалось збити не всі БПЛА та ракети.

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