Від сьогодні на три дні обмежать рух транспорту на вулиці Сухомлинського
Сьогодні, 10:36
У зв’язку з реконструкцією магістральної теплової мережі на вулиці Чорновола з 08:00 24 липня орієнтовно на три дні буде тимчасово обмежено рух транспорту на вулиці Сухомлинського.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"В’їзд на вулиці Сухомлинського з боку вул. Чорновола буде перекрито. Водночас рух по вулиці Сухомлинського залишатиметься відкритим, однак виїзд на вул Чорновола буде неможливим до завершення робіт. Відновити рух планують із понеділка, 27 липня.
Обмеження пов’язані з реконструкцією ділянки теплової мережі, частина якої проходить під проїжджою частиною на перехресті вулиць Чорновола та Сухомлинського. У межах інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» тут замінять 176,4 метра зношених трубопроводів діаметром 325 мм на нові попередньо ізольовані", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"В’їзд на вулиці Сухомлинського з боку вул. Чорновола буде перекрито. Водночас рух по вулиці Сухомлинського залишатиметься відкритим, однак виїзд на вул Чорновола буде неможливим до завершення робіт. Відновити рух планують із понеділка, 27 липня.
Обмеження пов’язані з реконструкцією ділянки теплової мережі, частина якої проходить під проїжджою частиною на перехресті вулиць Чорновола та Сухомлинського. У межах інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» тут замінять 176,4 метра зношених трубопроводів діаметром 325 мм на нові попередньо ізольовані", - йдеться в повідомленні.
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