Від сьогодні на три дні обмежать рух транспорту на вулиці Сухомлинського

У зв’язку з реконструкцією магістральної теплової мережі на вулиці Чорновола з 08:00 24 липня орієнтовно на три дні буде тимчасово обмежено рух транспорту на вулиці Сухомлинського.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради."В’їзд на вулиці Сухомлинського з боку вул. Чорновола буде перекрито. Водночас рух по вулиці Сухомлинського залишатиметься відкритим, однак виїзд на вул Чорновола буде неможливим до завершення робіт. Відновити рух планують із понеділка, 27 липня.Обмеження пов’язані з реконструкцією ділянки теплової мережі, частина якої проходить під проїжджою частиною на перехресті вулиць Чорновола та Сухомлинського. У межах інвестиційної програми ДКП «Луцьктепло» тут замінять 176,4 метра зношених трубопроводів діаметром 325 мм на нові попередньо ізольовані", - йдеться в повідомленні.