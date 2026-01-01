Поїхав до Польщі та перестав виходити на зв'язок: розшукують 17-річного Василя Михалика

Поїхав до Польщі та перестав виходити на зв'язок: розшукують 17-річного Василя Михалика
Поліцейські встановлюють місцезнаходження 17-річного Михалика Василя Володимировича, жителя села Великий Курінь Камінь-Каширського району.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Юнак поїхав на заробітки до Республіки Польщі та вже пʼятий день не виходить на звʼязок з рідними.

Останнє відоме місце перебування Mała Wieś 10, 05-622, Польша.

Поліцейські звертаються до всіх небайдужих хто міг їхати чи працювати з розшукуваним, надайте будь-які контакти, щоб встановити звʼязок та його місцеперебування.

Інформацію можна надати через лінію 102,
0 (96) 827 01 19 , написати на електронну адресу райвідділу поліції чи під дописом офіційної сторінки відділу поліції.

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Теги: юнак, зникнення, Польща
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