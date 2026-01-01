Курс валют на 25 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Курс валют на 25 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 25 липня. Долар додав ще 4 коп. Євро зменшився на 1 коп. Злотий зріс на 1 коп.

Про це йдеться на сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 44,81 (+4 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,05 (-1 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 11,80 (+1 коп.)

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Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
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