Курс валют на 25 липня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 44,81 (+4 коп.)



Курс євро

1 євро — 51,05 (-1 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,80 (+1 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на суботу, 25 липня. Долар додав ще 4 коп. Євро зменшився на 1 коп. Злотий зріс на 1 коп.Про це йдеться на сайті НБУ.Курс долара1 долар США — 44,81 (+4 коп.)Курс євро1 євро — 51,05 (-1 коп.)Курс злотого1 польський злотий — 11,80 (+1 коп.)

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