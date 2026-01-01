Зеленський: масований удар може бути впродовж 48 годин, РФ приготувала ракети
24 липня, 23:19
Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України. Він може статися протягом 48 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин", - наголосив глава держави.
Він закликав всіх українців берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Президент зазначив, що Україна очікує розуміння з боку партнерів, і додав, що першим пріоритетом, з яким вони можуть допомогти Києву є ППО.
"Всі домовленості мають виконуватись - виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - підкреслив Зеленський.
Глава держави заявив, що в ключових країнах-партнерах все більше знають про те, що в Україні відбувається насправді, а також про удари Росії і про затягування нею війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин", - наголосив глава держави.
Він закликав всіх українців берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Президент зазначив, що Україна очікує розуміння з боку партнерів, і додав, що першим пріоритетом, з яким вони можуть допомогти Києву є ППО.
"Всі домовленості мають виконуватись - виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - підкреслив Зеленський.
Глава держави заявив, що в ключових країнах-партнерах все більше знають про те, що в Україні відбувається насправді, а також про удари Росії і про затягування нею війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
25 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський: масований удар може бути впродовж 48 годин, РФ приготувала ракети
24 липня, 23:19
Колесо огляду з Центрального парку Луцька визнали аварійним
24 липня, 22:47
Під час ексгумаційних робіт на Волині знайшли останки 42 людей
24 липня, 22:12