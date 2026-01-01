Зеленський: масований удар може бути впродовж 48 годин, РФ приготувала ракети

Зеленський: масований удар може бути впродовж 48 годин, РФ приготувала ракети
Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України. Він може статися протягом 48 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин", - наголосив глава держави.

Він закликав всіх українців берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Президент зазначив, що Україна очікує розуміння з боку партнерів, і додав, що першим пріоритетом, з яким вони можуть допомогти Києву є ППО.

"Всі домовленості мають виконуватись - виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - підкреслив Зеленський.

Глава держави заявив, що в ключових країнах-партнерах все більше знають про те, що в Україні відбувається насправді, а також про удари Росії і про затягування нею війни.

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Теги: війна, росія, Путін
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