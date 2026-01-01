Зеленський: масований удар може бути впродовж 48 годин, РФ приготувала ракети





Про це повідомляє Володимира Зеленського.



"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин", - наголосив глава держави.



Він закликав всіх українців берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.



Президент зазначив, що Україна очікує розуміння з боку партнерів, і додав, що першим пріоритетом, з яким вони можуть допомогти Києву є ППО.



"Всі домовленості мають виконуватись - виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - підкреслив Зеленський.



Глава держави заявив, що в ключових країнах-партнерах все більше знають про те, що в Україні відбувається насправді, а також про удари Росії і про затягування нею війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вже приготувала ракети для нового обстрілу України. Він може статися протягом 48 годин.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента"Ми знаємо від розвідок та наших партнерів, що росіяни приготували ракети для нового масованого удару по Україні. Може бути сьогодні цей удар: інформація попередня є така, що впродовж 48 годин", - наголосив глава держави.Він закликав всіх українців берегти себе і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.Президент зазначив, що Україна очікує розуміння з боку партнерів, і додав, що першим пріоритетом, з яким вони можуть допомогти Києву є ППО."Всі домовленості мають виконуватись - виконуватись оперативно. МЗС України, всі наші дипломати повинні діяти швидше, і потреби України мають звучати гучніше у світі, бо це реальні потреби захисту життя", - підкреслив Зеленський.Глава держави заявив, що в ключових країнах-партнерах все більше знають про те, що в Україні відбувається насправді, а також про удари Росії і про затягування нею війни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію