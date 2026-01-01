Колесо огляду з Центрального парку Луцька визнали аварійним
24 липня, 22:47
Велике колесо огляду, яке колись працювало у Центральному парку Луцька, визнали аварійним і таким, що не підлягає відновленню.
Про це у коментарі власкору “ВолиньUA” розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
“Старе велике колесо огляду зараз зберігається на складі КП “АвтоПаркСервіс”. Воно визнане аварійним і таким, що не підлягає відновленню. Фахівці виявили корозію металевих конструкцій.
Замість старого колеса, яке не можна встановлювати, підприємець за власні кошти встановив своє, яке суттєво менше за розмірами”, – розповів Борис Смаль.
Нагадаємо, що кілька років тому підприємець, який взяв в оренду атракціони у Ценральному парку, демонтував колесо огляду та обіцяв його реставрувати.
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Про це у коментарі власкору “ВолиньUA” розповів директор департаменту економічної політики Луцької міськради Борис Смаль.
“Старе велике колесо огляду зараз зберігається на складі КП “АвтоПаркСервіс”. Воно визнане аварійним і таким, що не підлягає відновленню. Фахівці виявили корозію металевих конструкцій.
Замість старого колеса, яке не можна встановлювати, підприємець за власні кошти встановив своє, яке суттєво менше за розмірами”, – розповів Борис Смаль.
Нагадаємо, що кілька років тому підприємець, який взяв в оренду атракціони у Ценральному парку, демонтував колесо огляду та обіцяв його реставрувати.
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