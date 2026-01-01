Під час ексгумаційних робіт на Волині знайшли останки 42 людей
24 липня, 22:12
На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області під час ексгумаційних робіт виявили останки 42 людей, які загинули в часи Другої світової війни.
Про це Укрінформу повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.
«Під час ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, станом на 9:00 24 липня віднайдено останки 42 людей. Команда українських та польських фахівців ексгумала 27 останків. Роботи продовжуються», — розповів Шеремета.
Пошуки нових поховань на території Волі Островецької та Острівків, які тривають паралельно з ексгумацією, станом на ранок 24 липня не дали результатів.
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Про це Укрінформу повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета.
«Під час ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, станом на 9:00 24 липня віднайдено останки 42 людей. Команда українських та польських фахівців ексгумала 27 останків. Роботи продовжуються», — розповів Шеремета.
Пошуки нових поховань на території Волі Островецької та Острівків, які тривають паралельно з ексгумацією, станом на ранок 24 липня не дали результатів.
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