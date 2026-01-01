Під час ексгумаційних робіт на Волині знайшли останки 42 людей





Про це Святослав Шеремета.



«Під час ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, станом на 9:00 24 липня віднайдено останки 42 людей. Команда українських та польських фахівців ексгумала 27 останків. Роботи продовжуються», — розповів Шеремета.



Пошуки нових поховань на території Волі Островецької та Острівків, які тривають паралельно з ексгумацією, станом на ранок 24 липня не дали результатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території колишнього села Воля Островецька у Волинській області під час ексгумаційних робіт виявили останки 42 людей, які загинули в часи Другої світової війни.Про це Укрінформу повідомив відповідальний секретар Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті, керівник меморіально-пошукового центру «Доля»«Під час ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька, що розташоване поблизу села Рівне Рівненської громади Ковельського району на Волині, станом на 9:00 24 липня віднайдено останки 42 людей. Команда українських та польських фахівців ексгумала 27 останків. Роботи продовжуються», — розповів Шеремета.Пошуки нових поховань на території Волі Островецької та Острівків, які тривають паралельно з ексгумацією, станом на ранок 24 липня не дали результатів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію