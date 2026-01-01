На війні загинув Герой з Волині Сергій Конончук

На війні загинув Герой з Вишнівської громадиПро це повідомили на сторінці громади.Стало відомо про загибель Конончука Сергія Васильовича, 1977 року народження, жителя села Руда.Сергій Васильович проходив військову службу у складі першого відділення першого взводу протитанкових ракетних комплексів другої роти протитанкових ракетних комплексів військової частини А5015.22 липня 2026 року о 20:44 поблизу населеного пункту Хмелівка Сумського району Сумської області Захисник загинув внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання.«Сергій Конончук до останнього залишався вірним своєму військовому обов'язку. Він віддав найдорожче – власне життя – за свободу, незалежність і мирне майбутнє України, за спокій кожного з нас. Вишнівська територіальна громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та бойовим побратимам полеглого Захисника. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі», – йдеться у повідомленні.З метою вшанування пам'яті полеглого Захисника у Вишнівській територіальній громаді оголошено Дні жалоби з 24 по 26 липня 2026 року.У ці скорботні дні закликаємо жителів громади, керівників підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних будівлях і спорудах, а також утриматися від проведення розважальних заходів на території громади як знак шани та поваги до пам'яті полеглого воїна.Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.