Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 25 липня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 25 липня



Луцьк



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.



Область



Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 25 липня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.

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