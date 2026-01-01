Яка буде погода в Луцьку та на Волині у суботу, 25 липня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у суботу, 25 липня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 25 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 25 липня
Луцьк
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Область
Мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°.
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