Зеленський анонсував заходи у відповідь на російські удари

Володимир Зеленський заявив, що разом з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим, т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою і заступником керівника ОП Павлом Палісою визначив порядок дій України у відповідь на російські удари.



Про це глава держави повідомив у Фейсбуці, передає



«Доповідь Михайла Драпатого, Євгенія Хмари і Павла Паліси. Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень. Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору», - зазначив Зеленський.



За його словами, є чіткий перелік відповідних заходів на всіх рівнях – Збройні сили України, Міністерство оборони й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби.



«Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи», - підсумував Президент.



Як повідомлялося, унаслідок російського ракетного удару по Київській області, попередньо, загинуло 10 осіб, ще близько сотні зазнали поранень. Внаслідок обстрілу пошкоджені 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що разом з головнокомандувачем ЗСУ, т.в.о. міністра оборониі заступником керівника ОПвизначив порядок дій України у відповідь на російські удари.Про це глава держави повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ «Доповідь Михайла Драпатого, Євгенія Хмари і Павла Паліси. Головнокомандувач ЗСУ доповів по ситуації на фронті в цілому. Детально пройшлися по тих напрямках і завданнях, які потребують найбільшої уваги й оперативних рішень. Зокрема, визначили порядок наших дій у відповідь на російські удари по інфраструктурі нашої країни, а саме у відповідь на російський терор проти наших міст і громад прикордонних та прифронтових областей, Києва та області, Одеської області та нашого морського коридору», - зазначив Зеленський.За його словами, є чіткий перелік відповідних заходів на всіх рівнях – Збройні сили України, Міністерство оборони й інші урядові структури, розвідки та спеціальні служби.«Євгеній Хмара готує рішення, які забезпечать оперативну реалізацію необхідних запитів командирів корпусів за підсумками нашого з ними спілкування цими тижнями. Павло Паліса та команда Офісу допомагатимуть і надалі з координацією роботи», - підсумував Президент.Як повідомлялося, унаслідок російського ракетного удару по Київській області, попередньо, загинуло 10 осіб, ще близько сотні зазнали поранень. Внаслідок обстрілу пошкоджені 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

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