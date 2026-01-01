У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна

В останню дорогу провели воїнівтаПро це повідомляють у Луцькій міській раді.Луцька громада у глибокій скорботі провела в останню земну дорогу захисників України — Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна.Сьогодні, 24 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону полеглих воїнів. Вшанувати їхню пам’ять у спільній молитві прийшли рідні, друзі, побратими, представники міської влади та небайдужі жителі громади.Едуард Іванович Гурін (23 грудня 1970 року народження) загинув 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Костянтинівка Покровського району Донецької області.Костянтин Федорович Шевчук (31 грудня 1972 року народження) загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.Їхня мужність, незламність і вірність військовій присязі назавжди залишаться прикладом справжнього служіння Україні.Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.