У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна

У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
В останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

Луцька громада у глибокій скорботі провела в останню земну дорогу захисників України — Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна.

Сьогодні, 24 липня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбувся чин похорону полеглих воїнів. Вшанувати їхню пам’ять у спільній молитві прийшли рідні, друзі, побратими, представники міської влади та небайдужі жителі громади.

Едуард Іванович Гурін (23 грудня 1970 року народження) загинув 4 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу села Костянтинівка Покровського району Донецької області.

Костянтин Федорович Шевчук (31 грудня 1972 року народження) загинув 6 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Шахтарське Волноваського району Донецької області.

Їхня мужність, незламність і вірність військовій присязі назавжди залишаться прикладом справжнього служіння Україні.

Поховали захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна
У Луцьку в останню дорогу провели воїнів Костянтина Шевчука та Едуарда Гуріна


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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