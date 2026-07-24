По полігону на Київщині влучили дві балістичні ракети РФ, - ПС

По полігону на Київщині влучили дві балістичні ракети РФ, - ПС
За даними Повітряних сил ЗСУ, вдень 24 липня протиповітряна оборона перехопила одну російську балістичну ракету, дві влучили у Київській області.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

"Поки маємо три ракети, одну з них вдалося перехопити ППО. Дві, на жаль, – ні. І, власне, по Київщині зафіксовані ці два влучання", - сказав Ігнат.

Офіцер зазначив, що ворог накопичив певну кількість ракет, застосовує їх не лише ночі, а й удень, балістика – дуже швидка зброя, тож не можна нехтувати протоколом безпеки.

Окремо Ігнат наголосив, що в Збройних силах давно заборонено проведення масових зібрань публічних заходів через питання безпеки.

За попередньою інформацією КОВА, удару було завдано по території приватного полігону, де відбувалися заходи.

24 липня об 11.25 Повітряні сили сповістили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Слідом за тим повідомили про швидкісні цілі на Київщину та столицю.

Пізніше стало відомо, що Росія завдала удару по полігону, де відбувалися заходи за участі зброярів.

Станом на 15 годину було відомо, що десять людей загинули та близько сотні дістали поранення внаслідок цього удару. За цим фактом відкрито 2 кримінальні провадження.

Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив, що ракети для систем Patriot (єдиних, які можуть перехоплювати російську балістику) – це пріоритет номер один.

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Теги: Росія, війна
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