На Волині судять екслісничого за незаконну порубку дерев на 1,9 млн грн





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо колишнього лісничого Сокиричівського лісництва Ківерцівського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за фактами незаконної порубки дерев та перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України).



Встановлено, що лісничий, достовірно знаючи про відсутність спеціального дозволу (лісорубного квитка), організував незаконну порубку понад 100 дерев на території ввіреного йому лісництва.

Злочинними діями заподіяно державі збитки на суму 1,9 млн гривень.



Вилучену у кримінальному провадженні незаконно зрубану деревину передано на потреби ЗСУ.





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