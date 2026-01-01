Двох прикордонників із Волині відзначили нагородами

Двох прикордонників із Волині відзначили нагородами
Двоє офіцерів бойового підрозділу Волинського прикордонного загону Артем Кедрун і Михайло Лагура отримали відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя».

Їх нагородили за особисту мужність, героїзм, самовіддане виконання військового обов’язку та участь у захисті незалежності й територіальної цілісності України, пише misto.media.

Під час попередньої ротації офіцери разом із побратимами виконували бойові завдання на Харківському напрямку. Вони стримували наступи російських військ, знищували противника та евакуйовували поранених захисників.

Зараз 24-річний Артем Кедрун і 23-річний Михайло Лагура знову перебувають на передовій. Вони виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Нагороди військовослужбовцям вручив заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк.
Двох прикордонників із Волині відзначили нагородами

Довідково:

Відомча заохочувальна відзнака МВС України «Вогнепальна зброя» є нагородною стрілецькою зброєю. Такою відзнакою нагороджують за особливі заслуги, проявлену мужність, високий професіоналізм і самовіддане виконання службових або бойових завдань.

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Теги: Волинь, прикордонники, нагороди
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