Як відбувається вступна кампанія у Луцьку. ВІДЕО





Про це Олександр Ткачук.



У Луцькому фаховому коледжі технологій, бізнесу та права вступні співбесіди вже п’ятий рік поспіль проводять в укритті, щоб не переривати процес під час повітряних тривог.



Як розповіла заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Руслана Щебет, цьогоріч заклад здійснює набір на десять спеціальностей.



"Здійснюємо прийом на 10 спеціальностей. Найбільш популярні — правоохоронна діяльність, тут подано майже 200 заяв на базі 9-го класу. Друге по рейтингу — "Фінанси і банківська справа". Також майже 200 заяв подано на спеціальності "Торгівля" і "Секретарська та офісна справа", — сказала Руслана Щебет.



На базі дев’яти класів абітурієнти проходять співбесіду з української мови, математики та історії України. Знання оцінюють за 200-бальною шкалою.



За словами викладача математики Богдана Антонюка, перша група вступників успішно склала випробування.



"Зараз була перша група — "Товарознавство та комерційна діяльність". Група налічувала 10 абітурієнтів. Усі були присутні, усі отримали позитивні бали", — зазначив екзаменатор.



Викладачка української мови Інна Данилюк говорить: на результатах співбесід позначилися роки дистанційного навчання під час пандемії та війни.



"Ковід, війна, де діти, на жаль, навчалися дистанційно. І це відчутно за результатами співбесіди. Звичайно, відчувалося хвилювання", — сказала вона.



За словами педагогині, максимальний результат співбесіди цього дня становив 172 бали, мінімальний — 124.



Одна зі вступниць, Юлія Паримуха з Ківерців, обрала спеціальність "Торгівля". До співбесіди готувалася самостійно.



"Я готувалася завчасно: дивилася різні відео на YouTube з підготовкою, розв’язувала тести та завдання", — розповіла абітурієнтка.



Заступник директора коледжу Ігор Макарук повідомив, що цього року до закладу подали близько 1500 заяв, а зарахувати планують орієнтовно 400 студентів.



Також у коледжі відкрили нову спеціальність — "Соціальна робота та консультування".



"Вперше цього року будемо набирати на спеціальність "Соціальна робота та консультування", яку відкрили за потребами ринку праці Волинської області. Наші здобувачі освіти — це не лише жителі Волині, а й Рівненської, Львівської, Одеської, Івано-Франківської та Полтавської областей", — сказав Ігор Макарук.



У Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв тривають творчі конкурси на 15 спеціальностей. Директор закладу Тарас Войтович розповів, що на 104 бюджетні місця подано 199 заяв.



"Практично дві людини на місце. Найпопулярніші спеціальності — актори і співаки. Іспити проходять творчо, активно, яскраво. Цей рік дуже і дуже якісний", — зазначив директор.



Під час творчого конкурсу з хореографії екзаменатори оцінюють фізичну підготовку та артистичні здібності вступників.



"Ми перевіряємо їхні природні дані: виворотність, розтяжку, фізичну форму, гнучкість. Крім того, вони демонструють два етюди", — розповів хореограф Вячеслав Лопанов.



Абітурієнтка Варвара Томчук каже, що хоче пов’язати своє життя з танцем.



"Я і вдома танцюю, повторюю всі комбінації. Живу цією професією. Хочу продовжити навчання в коледжі, потім — у закладі вищої освіти та працювати у професійних колективах", — сказала дівчина.



Загалом, за словами Олександра Ткачука, на Волині освітні послуги надають 33 заклади фахової передвищої та професійної освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У закладах фахової передвищої та професійної освіти Волині тривають вступні іспити та творчі конкурси. Рекомендації до зарахування на бюджетну форму навчання вступники отримають 7 серпня, а на контрактну — 11 серпня.Про це Суспільному розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти і науки Волинської обласної військової адміністраціїУ Луцькому фаховому коледжі технологій, бізнесу та права вступні співбесіди вже п’ятий рік поспіль проводять в укритті, щоб не переривати процес під час повітряних тривог.Як розповіла заступниця відповідального секретаря приймальної комісії Руслана Щебет, цьогоріч заклад здійснює набір на десять спеціальностей."Здійснюємо прийом на 10 спеціальностей. Найбільш популярні — правоохоронна діяльність, тут подано майже 200 заяв на базі 9-го класу. Друге по рейтингу — "Фінанси і банківська справа". Також майже 200 заяв подано на спеціальності "Торгівля" і "Секретарська та офісна справа", — сказалаНа базі дев’яти класів абітурієнти проходять співбесіду з української мови, математики та історії України. Знання оцінюють за 200-бальною шкалою.За словами викладача математики, перша група вступників успішно склала випробування."Зараз була перша група — "Товарознавство та комерційна діяльність". Група налічувала 10 абітурієнтів. Усі були присутні, усі отримали позитивні бали", — зазначив екзаменатор.Викладачка української мовиговорить: на результатах співбесід позначилися роки дистанційного навчання під час пандемії та війни."Ковід, війна, де діти, на жаль, навчалися дистанційно. І це відчутно за результатами співбесіди. Звичайно, відчувалося хвилювання", — сказала вона.За словами педагогині, максимальний результат співбесіди цього дня становив 172 бали, мінімальний — 124.Одна зі вступниць,з Ківерців, обрала спеціальність "Торгівля". До співбесіди готувалася самостійно."Я готувалася завчасно: дивилася різні відео на YouTube з підготовкою, розв’язувала тести та завдання", — розповіла абітурієнтка.Заступник директора коледжуповідомив, що цього року до закладу подали близько 1500 заяв, а зарахувати планують орієнтовно 400 студентів.Також у коледжі відкрили нову спеціальність — "Соціальна робота та консультування"."Вперше цього року будемо набирати на спеціальність "Соціальна робота та консультування", яку відкрили за потребами ринку праці Волинської області. Наші здобувачі освіти — це не лише жителі Волині, а й Рівненської, Львівської, Одеської, Івано-Франківської та Полтавської областей", — сказав Ігор Макарук.У Волинському фаховому коледжі культури і мистецтв тривають творчі конкурси на 15 спеціальностей. Директор закладурозповів, що на 104 бюджетні місця подано 199 заяв."Практично дві людини на місце. Найпопулярніші спеціальності — актори і співаки. Іспити проходять творчо, активно, яскраво. Цей рік дуже і дуже якісний", — зазначив директор.Під час творчого конкурсу з хореографії екзаменатори оцінюють фізичну підготовку та артистичні здібності вступників."Ми перевіряємо їхні природні дані: виворотність, розтяжку, фізичну форму, гнучкість. Крім того, вони демонструють два етюди", — розповів хореограф Вячеслав Лопанов.Абітурієнткакаже, що хоче пов’язати своє життя з танцем."Я і вдома танцюю, повторюю всі комбінації. Живу цією професією. Хочу продовжити навчання в коледжі, потім — у закладі вищої освіти та працювати у професійних колективах", — сказала дівчина.Загалом, за словами Олександра Ткачука, на Волині освітні послуги надають 33 заклади фахової передвищої та професійної освіти.

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